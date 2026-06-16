"Сидели, как рыба в пироге": Тарасова уверена в допуске фигуристов

"Хотя отсутствие уважения к нам, любви, внимания… Сколько сделала наша страна для развития фигурного катания во всем мире. Сколько сделали наши спортсмены и тренеры – они все это почему-то не учитывают. И вообще, за что нас дисквалифицировали? Нам остается только тренироваться и совершенствоваться, а это поинтереснее, чем ждать. Каждому есть над чем работать, так что мы будем совершенствоваться", - добавила заслуженный тренер.