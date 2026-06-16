"Сидели, как рыба в пироге": Тарасова уверена в допуске фигуристов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) в итоге допустит российских фигуристов к выступлению в международных соревнованиях.
- Российские и белорусские спортсмены остаются отстраненными от участия в соревнованиях под эгидой ISU с марта 2022 года.
- На заседании совета ISU, прошедшем 13 июня на Тенерифе, было принято решение провести дополнительный анализ вопроса допуска российских фигуристов, результаты которого будут представлены на следующем заседании совета в ближайшие недели.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что Международный союз конькобежцев (ISU) в итоге допустит российских фигуристов к выступлению в международных соревнованиях, потому что у организации нет другого выбора.
Российские и белорусские спортсмены остаются отстраненными ISU с марта 2022 года. Организация сделала исключение лишь в рамках отборочной кампании к Олимпиаде-2026 в Италии, однако то решение не распространялось за пределы квалификационных стартов. Во вторник представитель ISU сообщил РИА Новости, что тема допуска российских фигуристов была поднята на заседании совета, которое прошло 13 июня на Тенерифе. По итогам обсуждения было принято решение провести дополнительный анализ, результаты которого будут представлены на следующем заседании совета в ближайшие недели.
"Это тяжело даже слышать. Ну ничего, все наши катаются, работают, тренируются. У многих сейчас отпуск. Что тут делать? Нам что, бросить наше дело, которым мы занимаемся, наше единственное дело на всю жизнь? Мы что, из-за каких-то придурков это бросим? Нет! Мы что-нибудь придумаем. Думаю, что они никуда не денутся, потому что они не имеют такого права. Они его и не имели, чтобы мы сидели четыре года, как рыба в пироге. Думаю, что они нас допустят", - сказала Тарасова.
"Хотя отсутствие уважения к нам, любви, внимания… Сколько сделала наша страна для развития фигурного катания во всем мире. Сколько сделали наши спортсмены и тренеры – они все это почему-то не учитывают. И вообще, за что нас дисквалифицировали? Нам остается только тренироваться и совершенствоваться, а это поинтереснее, чем ждать. Каждому есть над чем работать, так что мы будем совершенствоваться", - добавила заслуженный тренер.