ВСУ за сутки потеряли до 40 боевиков в зоне действий "Днепра"

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад у Орехова и Преображенки в Запорожской области, уничтожены до 40 боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.