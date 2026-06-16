ВСУ за сутки потеряли до 40 боевиков в зоне действий "Днепра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка войск «Днепр» нанесла поражение формированиям двух украинских бригад у Орехова и Преображенки в Запорожской области.
- Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, 15 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад у Орехова и Преображенки в Запорожской области, уничтожены до 40 боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, 15 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке российского ведомства.