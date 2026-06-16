ВСУ потеряли свыше 165 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям ВСУ.
- ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 22 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли до 165 военных, семь боевых бронированных машин за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Стенки, Стародубовка и Малиновка Донецкой Народной Республики. Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 165 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 22 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке.
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