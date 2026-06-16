ВСУ потеряли свыше 280 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки "Центр" уничтожили более 280 военных ВСУ за сутки.
- Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах ДНР и Днепропетровской области.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 280 военных ВСУ, две бронемашины, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Рубежное, Белицкое, Красноярское Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Маломихайловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей",- говорится в сообщении ведомства.
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