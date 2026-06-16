Часть жителей двух областей на Украине осталась без электричества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Часть жителей Харьковской и Днепропетровской областей на Украине осталась без электроэнергии.
- "Укрэнерго" сообщила об отключениях на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области, а также о трех обесточенных из-за непогоды населенных пунктах в Сумской области.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Часть жителей Харьковской и Днепропетровской областей на Украине осталась без электроэнергии, сообщает украинская энергетическая компания "Укрэнерго".
"На утро есть обесточенные потребители в Днепропетровской, Харьковской... областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании.
"Укрэнерго" сообщила об отключениях на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области, а также трех обесточенных вследствие непогоды населенных пунктах в Сумской области. На данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы на энергообъектах и в энергосети.