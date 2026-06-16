США достанут обогащенный уран с поврежденных объектов в Иране, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США планируют извлечь ядерные материалы с поврежденных объектов в Иране, заявил Дональд Трамп.
- Он добавил, что это сложная задача, так как необходимое оборудование есть только у Вашингтона и Пекина.
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты намерены извлечь ядерные материалы с объектов в Иране, поврежденных в ходе американских бомбардировок, но это будет сложной задачей, утверждает президент США Дональд Трамп.
Американский лидер добавил, что речь идет о ядерных материалах стоимостью около полумиллиона долларов. Он отметил, что, несмотря на небольшую ценность, США все равно намерены извлечь материалы.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс 16 июня заявил, что США и МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) помогут Ирану уничтожить запасы обогащенного урана, и это якобы отражено в меморандуме о взаимопонимании. Он также отмечал, что в рамках соглашения ядерным инспекторам будет разрешено вернуться в Иран.