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США достанут обогащенный уран с поврежденных объектов в Иране, заявил Трамп - РИА Новости, 16.06.2026
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17:39 16.06.2026
США достанут обогащенный уран с поврежденных объектов в Иране, заявил Трамп

Трамп: США достанут обогащенный уран с поврежденных иранских объектов

© AP Photo / Christian HartmannПрезидент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Christian Hartmann
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США планируют извлечь ядерные материалы с поврежденных объектов в Иране, заявил Дональд Трамп.
  • Он добавил, что это сложная задача, так как необходимое оборудование есть только у Вашингтона и Пекина.
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты намерены извлечь ядерные материалы с объектов в Иране, поврежденных в ходе американских бомбардировок, но это будет сложной задачей, утверждает президент США Дональд Трамп.
"Мы собираемся их достать, но сделать это - сложная задача, потому что только у нас и у Китая есть оборудование, с помощью которого это вообще можно извлечь", - сказал Трамп в ходе встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Танина во Франции.
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Американский лидер добавил, что речь идет о ядерных материалах стоимостью около полумиллиона долларов. Он отметил, что, несмотря на небольшую ценность, США все равно намерены извлечь материалы.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Результатом соглашения должно стать решение иранской ядерной проблемы и снятие санкций США.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс 16 июня заявил, что США и МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) помогут Ирану уничтожить запасы обогащенного урана, и это якобы отражено в меморандуме о взаимопонимании. Он также отмечал, что в рамках соглашения ядерным инспекторам будет разрешено вернуться в Иран.
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