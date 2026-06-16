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Запрет ФИФА на дореволюционные флаги Ирана на ЧМ остался в силе - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
05:00 16.06.2026
Запрет ФИФА на дореволюционные флаги Ирана на ЧМ остался в силе

Суд в США оставил в силе запрет ФИФА на дореволюционные флаги Ирана на ЧМ

© Фото : KEYSTONE/Steffen SchmidtЛоготип ФИФА
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : KEYSTONE/Steffen Schmidt
Логотип ФИФА. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в США оставил в силе запрет ФИФА на дореволюционные флаги Ирана на играх чемпионата мира по футболу.
  • Судья Кертис Кин заявил, что свобода слова не является безграничной, особенно когда речь идет о частной организации и частной территории.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 16 июн - РИА Новости. Суд в США оставил в силе запрет ФИФА на дореволюционные флаги Ирана на играх чемпионата мира по футболу, пишет издание Athletic со ссылкой на судебные документы.
"Запрет ФИФА на дореволюционные флаги Ирана на чемпионате мира был оставлен в силе после экстренного слушания в Лос-Анджелесе", – пишет издание.
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Рассматривавший дело судья Кертис Кин, которого цитирует СМИ, заявил, что свобода слова является "священной", однако "не является безграничной", в частности, когда речь идет о частной организации и частной территории.
При этом некоторые болельщики беспрепятственно пронесли на стадион именно такие флаги, передает корреспондент РИА Новости.
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