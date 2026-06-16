Вэнс объяснил, почему меморандум между США и Ираном все еще не опубликовали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном пока не опубликован из-за технических деталей, которые требуют решения, рассказал вице-президент Джей Ди Вэнс.
- Стороны при этом подтвердили завершение работы над документом.
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном пока не публикуют из-за наличия технических деталей, которые требуют решения, сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
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"Существуют некоторые технические детали, которые нужно решить", - сказал он в интервью телеканалу NBC News на вопрос о том, почему до сих пор не опубликован текст документа.
По словам Вэнса, указанные детали не относятся к тексту меморандума, а касаются его реализации.
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"Мы разговаривали с иранцами и консультировались с рядом партнеров в регионе, очень помоги катарцы и пакистанцы в посреднических усилиях по этой конкретной сделке. Именно тогда президент принял решение публично объявить об ней", - добавил вице-президент.