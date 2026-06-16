Вэнс объяснил, почему меморандум между США и Ираном все еще не опубликовали

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"Мы разговаривали с иранцами и консультировались с рядом партнеров в регионе, очень помоги катарцы и пакистанцы в посреднических усилиях по этой конкретной сделке. Именно тогда президент принял решение публично объявить об ней", - добавил вице-президент.