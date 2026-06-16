Рейтинг@Mail.ru
Вэнс объяснил, почему меморандум между США и Ираном все еще не опубликовали - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:30 16.06.2026
Вэнс объяснил, почему меморандум между США и Ираном все еще не опубликовали

Вэнс: меморандум между США и Ираном не опубликован из-за выяснения деталей

© AP Photo / Alex BrandonВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном пока не опубликован из-за технических деталей, которые требуют решения, рассказал вице-президент Джей Ди Вэнс.
  • Стороны при этом подтвердили завершение работы над документом.
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном пока не публикуют из-за наличия технических деталей, которые требуют решения, сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
«
"Существуют некоторые технические детали, которые нужно решить", - сказал он в интервью телеканалу NBC News на вопрос о том, почему до сих пор не опубликован текст документа.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
США и МАГАТЭ помогут Ирану уничтожить запасы урана, заявил Вэнс
02:26
По словам Вэнса, указанные детали не относятся к тексту меморандума, а касаются его реализации.
«
"Мы разговаривали с иранцами и консультировались с рядом партнеров в регионе, очень помоги катарцы и пакистанцы в посреднических усилиях по этой конкретной сделке. Именно тогда президент принял решение публично объявить об ней", - добавил вице-президент.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Вэнс раскрыл подробности меморандума о взаимопонимании с Ираном
00:36
 
В миреСШАИранШвейцарияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала