Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Румянцев, заслуженный работник физической культуры России, член сборной СССР, известный легкоатлет и тренер, скончался в Костроме в возрасте 78 лет.

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Заслуженный работник физической культуры РФ, член сборной СССР, известный легкоатлет и тренер Александр Румянцев скончался в Костроме в возрасте 78 лет, сообщили РИА Новости в комитете по физической культуре и спорту Костромской области.

"Ушел из жизни Румянцев Александр Павлович — человек, для которого спорт был не профессией, а образом жизни", - сообщили в комитете.

Александр Румянцев родился 18 января 1948 года в Костроме . Талант и упорство привели его в сборную СССР : он был мастером спорта по легкой атлетике, членом сборной СССР и в 1973 году входил в десятку сильнейших легкоатлетов Европы . Но главным его призванием стало наставничество, подчеркнули в комитете. На протяжении 40 лет Румянцев работал тренером-преподавателем в Костромском государственном технологическом университете.

"Для него каждый ученик был важен. Среди них - звездные атлеты, рекордсмены, победители и призеры международных и российских соревнований: Дмитрий Максимов, Семен Шустин, Сергей Пророков, Дмитрий Королев, Евгений Хохлов, Дмитрий Семенов, Лидия Чуланова, Ирина Добрынина, Ирина Дмитриева, Вера Глазова. В числе воспитанников – нынешний мэр города Костромы Олег Болоховец. Самое ценное, что он им дал, — умение не сдаваться и верить в себя", - добавили в комитете.

Румянцеву 26 января 1998 года было присвоено почетное звание "Заслуженный работник физической культуры РФ".