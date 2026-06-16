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Член сборной СССР Румянцев умер в Костроме - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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17:06 16.06.2026 (обновлено: 17:34 16.06.2026)
Член сборной СССР Румянцев умер в Костроме

Легкоатлет и тренер Александр Румянцев умер в Костроме в возрасте 78 лет

© Фото : Комитете по физической культуре и спорту Костромской области/ВКонтактеАлександр Румянцев
Александр Румянцев - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Комитете по физической культуре и спорту Костромской области/ВКонтакте
Александр Румянцев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Румянцев, заслуженный работник физической культуры России, член сборной СССР, известный легкоатлет и тренер, скончался в Костроме в возрасте 78 лет.
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Заслуженный работник физической культуры РФ, член сборной СССР, известный легкоатлет и тренер Александр Румянцев скончался в Костроме в возрасте 78 лет, сообщили РИА Новости в комитете по физической культуре и спорту Костромской области.
"Ушел из жизни Румянцев Александр Павлович — человек, для которого спорт был не профессией, а образом жизни", - сообщили в комитете.
Александр Румянцев родился 18 января 1948 года в Костроме. Талант и упорство привели его в сборную СССР: он был мастером спорта по легкой атлетике, членом сборной СССР и в 1973 году входил в десятку сильнейших легкоатлетов Европы. Но главным его призванием стало наставничество, подчеркнули в комитете. На протяжении 40 лет Румянцев работал тренером-преподавателем в Костромском государственном технологическом университете.
"Для него каждый ученик был важен. Среди них - звездные атлеты, рекордсмены, победители и призеры международных и российских соревнований: Дмитрий Максимов, Семен Шустин, Сергей Пророков, Дмитрий Королев, Евгений Хохлов, Дмитрий Семенов, Лидия Чуланова, Ирина Добрынина, Ирина Дмитриева, Вера Глазова. В числе воспитанников – нынешний мэр города Костромы Олег Болоховец. Самое ценное, что он им дал, — умение не сдаваться и верить в себя", - добавили в комитете.
Румянцеву 26 января 1998 года было присвоено почетное звание "Заслуженный работник физической культуры РФ".
В комитете рассказали, что прощание с Александром Румянцевым состоится в среду в 11.45 мск в траурном зале на Костромском кладбище.
 
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