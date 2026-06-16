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"Антивоенный комитет России"* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 16.06.2026
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17:41 16.06.2026 (обновлено: 17:42 16.06.2026)
"Антивоенный комитет России"* внесли в перечень террористов и экстремистов

"Антивоенный комитет России" внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ

© АГН "Москва"Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© АГН "Москва"
Федеральная служба по финансовому мониторингу. Архивное фото
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РИА Новости"АНТИВОЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИИ"* И ЕГО СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВНЕСЕНЫ В ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРОРИСТОВ И ЭКСТРЕМИСТОВ В РФ - РОСФИНМОНИТОРИНГ
* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом
 
Россия
 
 
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