Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представитель Люблинского воеводства Польши сообщил, что во время уличной стрельбы в Белой Подляске погиб россиянин.
- Польские спецслужбы предлагали охрану убитому Семену Скрепецкому.
- Он отказался, так как чувствовал себя в безопасности.
ВАРШАВА, 16 июня - РИА Новости. Польские спецслужбы предлагали охрану убитому гражданину России художнику Семену Скрепецкому (настоящее имя - Роберт Кузовков), сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Адам Шлапка.
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"Спецслужбы ранее были в контакте с убитым, и ему предлагали быть охраняемым лицом. Но он попросту чувствовал себя в безопасности и не хотел охраны", - сказал Шлапка.
Ранее сообщалось, что в рамках расследования недалеко от консульства Белоруссии в Белой Подляске были задержаны двое граждан этой страны. Пока никому не предъявлено обвинений.