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В Польше заявили, что спецслужбы предлагали охрану убитому россиянину - РИА Новости, 16.06.2026
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17:47 16.06.2026
В Польше заявили, что спецслужбы предлагали охрану убитому россиянину

Шлапка: польские спецслужбы предлагали охрану убитому россиянину Скрепецкому

© Фото : Страница Семена Скрепецкого в соцсетиСемен Скрепецкий
Семен Скрепецкий - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Страница Семена Скрепецкого в соцсети
Семен Скрепецкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представитель Люблинского воеводства Польши сообщил, что во время уличной стрельбы в Белой Подляске погиб россиянин.
  • Польские спецслужбы предлагали охрану убитому Семену Скрепецкому.
  • Он отказался, так как чувствовал себя в безопасности.
ВАРШАВА, 16 июня - РИА Новости. Польские спецслужбы предлагали охрану убитому гражданину России художнику Семену Скрепецкому (настоящее имя - Роберт Кузовков), сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Адам Шлапка.
Ранее представитель Люблинского воеводства Польши сообщил РИА Новости, что во время уличной стрельбы в Белой Подляске погиб гражданин России. Позже издание Podlaski.info сообщило, что убитым является Скрепецкий.
«
"Спецслужбы ранее были в контакте с убитым, и ему предлагали быть охраняемым лицом. Но он попросту чувствовал себя в безопасности и не хотел охраны", - сказал Шлапка.
Ранее сообщалось, что в рамках расследования недалеко от консульства Белоруссии в Белой Подляске были задержаны двое граждан этой страны. Пока никому не предъявлено обвинений.
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