МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Штурмовики "Южной" группировки ВС РФ освободили за сутки 120 зданий в Константиновке в ДНР и продолжают уничтожение окруженных подразделений ВСУ, ликвидированы до 100 боевиков, группировка "Запад" овладела пятью опорными пунктами и зачистила 31 здание в Красном Лимане, уничтожены более 30 боевиков, группировка "Центр" освободила Новый Донбасс, говорится в сводке российского Минобороны, опубликованной во вторник.

Всего за сутки в зоне действия "Южной", "Запада", "Центра" и других российских группировок ВСУ потеряли порядка 1330 военнослужащих.

Авиация, ударные беспилотники и артиллерия ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, сборки и запуска дальних беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средства ПВО сбили 12 управляемых авиабомб, две крылатые ракеты наземного базирования "Фламинго" и 491 беспилотник самолетного типа.

Утром МО РФ сообщило, что в течение ночи на 16 июня над российскими регионами вне зоны проведения спецоперации были уничтожены 172 украинских беспилотника. Также сообщалось, что с 7.00 до 14.00 мск был сбит еще 151 дрон.

Понимают только язык силы

В то же время, по словам Медведева, бандеровская Украина понимает только язык силы, в Киеве плевать хотели на международное право, "поэтому нужно уничтожать обновляемый европейскими мерзавцами бандеровский флот, включая морские БПЛА".

Вступление Украины в Евросоюз будет использоваться теми, кто хочет милитаризировать это политическое объединение, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Хаканом Фиданом . Он отметил, что если Украина вступит в Евросоюз, то он просто развалится.

Евросоюз и Еврокомиссия пытаются сорвать мирные переговоры по Украине, считает глава Российского фонда прямых инвестиций ( РФПИ ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев . Так он прокомментировал материал газеты Politico о том, что союзники Киева сделают все возможное, чтобы убедить президента США Дональда Трампа , что жесткая позиция против Москвы - это самый верный способ положить конец конфликту.

Заведующий хирургическим отделением Скадовской центральной районной больницы Херсонской области Ширак Мнацаканян рассказал, что за прошедший год характер ранений, полученных в ходе спецоперации, изменился. Раньше были характерны ранения ниже таза, сейчас это, как правило, тяжелые ранения органов уровня грудной клетки.

Допросы пленных показали, что ВСУ находятся на позициях в Волчанском районе Харьковской области свыше 150 суток без нормального обеспечения продовольствием и медициной, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства также рассказал, что бойцы группировки "Север" уничтожают мотивированных и опытных националистов из пятой отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ в Сумской области

Несет огромные людские потери

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани заявил, что сейчас ситуация с Ираном отходит на второй план и теперь Вашингтон сосредоточится на конфликте на Украине. Он сказал, что сделает все, что может для его урегулирования.

Кроме того, Трамп заявил, что во вторник встретился с Владимиром Зеленским и в течение дня сделает это еще раз. По словам Трампа, Украина несет огромные людские потери в конфликте с Россией.

Турция готова сделать все возможное в качестве посредника в украинском конфликте и предоставить площадку для диалога, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, который находится в российской столице с визитом с 15 по 17 июня.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге во вторник уличил главу европейской дипломатии Каю Каллас в клевете. На брифинге его попросили прокомментировать заявление Каллас о том, что китайские военные якобы обучают российских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине. Линь Цзянь заявил, что слова Каллас не имеют фактических оснований, являются чистой клеветой.

Европейские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп может попытаться вернуть контроль над переговорами по Украине, оставить Европу в стороне от процесса и сорвать их стратегию максимального давления на Россию, сообщила европейское издание газеты Politico.

Можно сбивать над жилыми домами

Командир батальона перехватчиков 9-й бригады сил беспилотных систем ВСУ Рустам Мустафаев сообщил, что украинским военным не запрещается сбивать дроны над жилыми домами, за падение обломков не наступает никакой ответственности. Такую ситуацию он объяснил военным положением. Слова Мустафаева приводит украинское издание "Страна.ua".

Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко заявил, что западные партнеры Киева, выделившие Украине очередной кредит на 90 миллиардов евро, запретили использовать эти деньги на зарплаты военным.

По данным украинского аналитического центра DiXi Group, недельный импорт электроэнергии Украиной вырос на 63%, а экспорт упал на 38%.