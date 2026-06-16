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Дроны "Севера" сожгли более 25 машин ВСУ за неделю под Харьковом - РИА Новости, 16.06.2026
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07:43 16.06.2026 (обновлено: 07:44 16.06.2026)
Дроны "Севера" сожгли более 25 машин ВСУ за неделю под Харьковом

РИА Новости: бойцы "Севера" уничтожили более 25 автомобилей ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем группировки «Север» за неделю уничтожили более 25 автомобилей ВСУ на харьковском направлении.
  • Благодаря высокой подготовке операторов разведывательных БПЛА удается выявлять автомобили противника при попытках ротации личного состава и подвоза продовольствия на позиции.
БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем группировки "Север" за неделю уничтожили более 25 автомобилей ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир артиллерийской батареи с позывным "Угра".
По его словам, благодаря высокой подготовке операторов разведывательных БПЛА пикапы и автомобили противника выявляются при попытках ротации личного состава и подвоза продовольствия на позиции.
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"Расчеты ударных дронов подразделений войск беспилотных систем уничтожили более 25 единиц автомобильной техники боевиков ВСУ за неделю на харьковском направлении", - рассказал командир.
Он отметил, что из-за срыва логистики подразделения ВСУ теряют связь с командованием, после чего их ликвидируют расчеты БПС, артиллерия и штурмовые группы.
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