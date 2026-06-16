Дроны "Севера" сожгли более 25 машин ВСУ за неделю под Харьковом

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем группировки «Север» за неделю уничтожили более 25 автомобилей ВСУ на харьковском направлении.

Благодаря высокой подготовке операторов разведывательных БПЛА удается выявлять автомобили противника при попытках ротации личного состава и подвоза продовольствия на позиции.

БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем группировки "Север" за неделю уничтожили более 25 автомобилей ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир артиллерийской батареи с позывным "Угра".

По его словам, благодаря высокой подготовке операторов разведывательных БПЛА пикапы и автомобили противника выявляются при попытках ротации личного состава и подвоза продовольствия на позиции.

"Расчеты ударных дронов подразделений войск беспилотных систем уничтожили более 25 единиц автомобильной техники боевиков ВСУ за неделю на харьковском направлении", - рассказал командир.