Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем группировки «Север» за неделю уничтожили более 25 автомобилей ВСУ на харьковском направлении.
- Благодаря высокой подготовке операторов разведывательных БПЛА удается выявлять автомобили противника при попытках ротации личного состава и подвоза продовольствия на позиции.
БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем группировки "Север" за неделю уничтожили более 25 автомобилей ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир артиллерийской батареи с позывным "Угра".
По его словам, благодаря высокой подготовке операторов разведывательных БПЛА пикапы и автомобили противника выявляются при попытках ротации личного состава и подвоза продовольствия на позиции.
"Расчеты ударных дронов подразделений войск беспилотных систем уничтожили более 25 единиц автомобильной техники боевиков ВСУ за неделю на харьковском направлении", - рассказал командир.
Он отметил, что из-за срыва логистики подразделения ВСУ теряют связь с командованием, после чего их ликвидируют расчеты БПС, артиллерия и штурмовые группы.
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