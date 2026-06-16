Врач рассказал, как за год изменился характер ранений на СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Заведующий хирургическим отделением Скадовской центральной районной больницы Херсонской области Ширак Мнацаканян рассказал об изменении характера ранений, полученных на специальной военной операции.

Ранения стали чаще затрагивать верхнюю часть тела, в частности область грудной клетки, вместо нижних отделов тела, как это было ранее.

ВСУ используют мины, которые поднимаются над землей перед детонацией, а также пластиковые поражающие элементы, не видимые на рентгене, что усложняет оказание помощи пострадавшим.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Заведующий хирургическим отделением Скадовской центральной районной больницы Херсонской области Ширак Мнацаканян рассказал, как за год изменился характер ранений, полученных на специальной военной операции.

Видео с его рассказом предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

"Меняется … этажность. Если в прошлом году это было, скажем так, нижние отделы, ниже таза, то сейчас это ранения выше таза, как правило, с тяжелыми ранениями органов уровня грудной клетки", - рассказал Мнацаканян.

Хирург отметил, что если раньше подрыв на мине чаще всего приводил к ампутации конечностей, то сейчас основной удар приходится на верхнюю часть тела. Это происходит, потому что ВСУ начиняют свои взрывные устройства мелкими элементами, а также используют мины, которые приподнимаются над землей перед тем, как сдетонировать.

"Они (взрывные устройства - ред.) ... поднимаются как-то над землей и взрываются. То есть, как-то срабатывает или магнитом, или как-то. Или срабатывает на движение сенсор и происходит взрыв", - поделился хирург.