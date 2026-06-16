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Врач рассказал, как за год изменился характер ранений на СВО - РИА Новости, 16.06.2026
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07:14 16.06.2026
Врач рассказал, как за год изменился характер ранений на СВО

Хирург Мнацаканян: бойцы стали намного чаще получать ранения верхней части тела

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРаненый боец и сотрудница медицинского отряда специального назначения, работающего в южном секторе СВО
Раненый боец и сотрудница медицинского отряда специального назначения, работающего в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Раненый боец и сотрудница медицинского отряда специального назначения, работающего в южном секторе СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заведующий хирургическим отделением Скадовской центральной районной больницы Херсонской области Ширак Мнацаканян рассказал об изменении характера ранений, полученных на специальной военной операции.
  • Ранения стали чаще затрагивать верхнюю часть тела, в частности область грудной клетки, вместо нижних отделов тела, как это было ранее.
  • ВСУ используют мины, которые поднимаются над землей перед детонацией, а также пластиковые поражающие элементы, не видимые на рентгене, что усложняет оказание помощи пострадавшим.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Заведующий хирургическим отделением Скадовской центральной районной больницы Херсонской области Ширак Мнацаканян рассказал, как за год изменился характер ранений, полученных на специальной военной операции.
Видео с его рассказом предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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"Меняется … этажность. Если в прошлом году это было, скажем так, нижние отделы, ниже таза, то сейчас это ранения выше таза, как правило, с тяжелыми ранениями органов уровня грудной клетки", - рассказал Мнацаканян.
Хирург отметил, что если раньше подрыв на мине чаще всего приводил к ампутации конечностей, то сейчас основной удар приходится на верхнюю часть тела. Это происходит, потому что ВСУ начиняют свои взрывные устройства мелкими элементами, а также используют мины, которые приподнимаются над землей перед тем, как сдетонировать.
"Они (взрывные устройства - ред.) ... поднимаются как-то над землей и взрываются. То есть, как-то срабатывает или магнитом, или как-то. Или срабатывает на движение сенсор и происходит взрыв", - поделился хирург.
Отдельно врач отметил, что ВСУ часто используют пластиковые поражающие элементы в взрывных устройствах. Пластик не виден на рентгене, что затрудняет оказание помощи пострадавшим при взрыве.
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