Константиновку зачистили от операторов БПЛА

«

"До недавнего времени операторы БПЛА противника находились в Константиновке, но сейчас их работа там уже слишком затруднена. Туда нет постоянного подвоза. Их операторы либо уже уничтожены, либо отошли северо-западнее, ближе к Алексеево-Дружковке и окрестностям", — рассказал боец батальона специального назначения с позывным Алтай.