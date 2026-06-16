Константиновку зачистили от операторов БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Константиновке полностью зачистили территорию от операторов БПЛА противника.
- Выжившие боевики отошли северо-западнее, ближе к Алексеево-Дружковке и окрестностям.
ДОНЕЦК, 16 июн — РИА Новости. Константиновку полностью зачистили от операторов беспилотников ВСУ, сообщили РИА Новости в группировке российских войск "Юг".
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"До недавнего времени операторы БПЛА противника находились в Константиновке, но сейчас их работа там уже слишком затруднена. Туда нет постоянного подвоза. Их операторы либо уже уничтожены, либо отошли северо-западнее, ближе к Алексеево-Дружковке и окрестностям", — рассказал боец батальона специального назначения с позывным Алтай.
По его словам, благодаря умелым действиям российских военных в городе не осталось целых антенн управления дронами ВСУ.
"Сейчас их операторы БПЛА вынуждены работать из более глубокого тыла, так как все ближние окрестности Константиновки зачищены нашими дронами. Чтобы найти сейчас вражеского оператора, надо шерстить все "зеленки" в окрестностях Алексеево-Дружковки", — добавил собеседник агентства.
В прошлый четверг Минобороны сообщило, что войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на ее северо-восточные окраины. Также бои идут в юго-западных районах города и на территории металлургического завода.
Населенный пункт расположен на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Он играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации: там находится крупный транзитный железнодорожный узел.
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