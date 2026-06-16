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ВСУ смешиваются с мирными жителями в Константиновке, рассказал генерал - РИА Новости, 16.06.2026
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ВСУ смешиваются с мирными жителями в Константиновке, рассказал генерал

РИА Новости: ВСУ переодеваются в гражданское в Константиновке

© Фото : 93-я ОМБрУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : 93-я ОМБр
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие ВСУ смешиваются с мирными жителями в Константиновке, чтобы затруднить ВС РФ освобождение города.
  • Российские военнослужащие контролируют большую часть территории Константиновки, часть сил ВСУ остается в окружении в юго-западной части города.
  • Генерал-майор Грунис отметил, что пехота России на данный момент сильнее, чем у ВСУ, и российские военнослужащие проявляют героизм в зоне СВО.
МОСКВА, 16 июня - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ смешиваются с мирными жителями в Константиновке в ДНР, чтобы затруднить ВС РФ освобождение города, заявил РИА Новости командир 4-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" российской группировки войск генерал-майор Антон Грунис.
Он рассказал агентству о ходе освобождения Константиновки.
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"Основной проблемой остается наличие в городе гражданского населения, так как военнослужащие ВСУ смешиваются с ними, переодеваются в гражданскую одежду, оставляя на позициях свою одежду и пытаются просачиваться к российским бойцам, пытаясь их запутать", - подчеркнул генерал-майор.
По словам Груниса, несмотря на хитрости ВСУ, на данный момент российские военнослужащие контролируют большую часть территории Константиновки.
"На данный момент те территории города, которые по замыслу мы запланировали, мы контролируем. Часть живой силы ВСУ остаются в окружении, а именно в юго-западной части города", - рассказал он.
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Генерал-майор подчеркнул, что несмотря на большое количество беспилотных систем у противника, их пехота является слабым местом.
"ВСУ делает большой расчет на беспилотные системы, и совсем забыли про пехоту. А у России пехота на данный момент на порядок сильнее, и в зоне СВО они проявляют каждый день такие чудеса героизма, что не успеваем все фиксировать", - подытожил Грунис.
Командир бригады добавил, что российские военнослужащие часто наблюдают, как ВСУ к своим же военнослужащим в зоне СВО, "относятся, как к одноразовому материалу".
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