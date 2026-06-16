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Российские бойцы помогают жителям Константиновки медикаментами и едой - РИА Новости, 16.06.2026
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Российские бойцы помогают жителям Константиновки медикаментами и едой

Бойцы "Южной" группировки помогают жителям Константиновки, оставшимся в ДНР

© Фото : Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские войска взяли под контроль районы Константиновки
Российские войска взяли под контроль районы Константиновки - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Министерство обороны РФ
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Российские войска взяли под контроль районы Константиновки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы 4-й бригады российской группировки войск «Южная» помогают мирным жителям Константиновки, оставшимся в городе во время боев.
  • Константиновка является логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации.
ЛУГАНСК, 16 июн - РИА Новости. Бойцы 4-й бригады российской группировки войск "Южная" активно помогают мирным жителям, оставшимся в Константиновке, за которую идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты полка 1194 группировки с позывным Мерчанд.
"Были пожилая женщина и пожилой мужчина, и мы давали им еду, медикаменты. Каждый день это все им отправлялось ... То есть про них никто не забывает", - командир роты с позывным Мерчанд.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город являлся, по сути, логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаДонбассДонецкая Народная Республика
 
 
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