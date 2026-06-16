ВСУ переодевались в гражданских и прикрывались жителями Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ Заместитель командира 103-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Прохладный рассказал, что украинские националисты в Константиновке прикрывались мирными жителями.

Переодетые в гражданскую одежду украинские националисты отличаются телосложением от местных жителей, и их действия выявляются.

В освобожденных кварталах Константиновки российские войска оказывают мирным жителям медицинскую помощь и обеспечивают их продуктами питания.

ДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. В ходе освобождения Константиновки бойцы "Южной" группировки неоднократно фиксировали, как украинские националисты прикрывались мирными жителями, рассказал РИА Новости заместитель командира 103-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Прохладный.

По словам офицера, в ходе освобождения Константиновки неоднократно фиксировались действия отрядов украинских националистов.

"Были такие случаи, когда противник пытался прикрыться мирными жителями. Это фиксировали штурмовые подразделения при зачистке, а также при наблюдении. Это очень сильно просматривалось", – сообщил Прохладный.

Он также отметил, что переодетые в гражданскую одежду хорошо подготовленные украинские националисты сильно отличаются телосложением от изголодавших местных жителей.

"Пытались также (под видом мирных - ред.) просочиться, подойти ближе к нашим подразделениям. Соответственно, это все выявлялось", – добавил офицер.

Собеседник агентства отметил, что в освобожденных кварталах Константиновки оказалось немало мирных жителей.

"В основном все сидят по подвалам, мирные жители. Мы им оказываем медицинскую помощь, также обеспечиваем продуктами питания", – уточнил Прохладный.