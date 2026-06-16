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ВСУ переодевались в гражданских и прикрывались жителями Константиновки - РИА Новости, 16.06.2026
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03:33 16.06.2026 (обновлено: 04:28 16.06.2026)
ВСУ переодевались в гражданских и прикрывались жителями Константиновки

РИА Новости: ВСУ пытались прикрыться мирными жителями в Константиновке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель командира 103-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Прохладный рассказал, что украинские националисты в Константиновке прикрывались мирными жителями.
  • Переодетые в гражданскую одежду украинские националисты отличаются телосложением от местных жителей, и их действия выявляются.
  • В освобожденных кварталах Константиновки российские войска оказывают мирным жителям медицинскую помощь и обеспечивают их продуктами питания.
ДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. В ходе освобождения Константиновки бойцы "Южной" группировки неоднократно фиксировали, как украинские националисты прикрывались мирными жителями, рассказал РИА Новости заместитель командира 103-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Прохладный.
По словам офицера, в ходе освобождения Константиновки неоднократно фиксировались действия отрядов украинских националистов.
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"Были такие случаи, когда противник пытался прикрыться мирными жителями. Это фиксировали штурмовые подразделения при зачистке, а также при наблюдении. Это очень сильно просматривалось", – сообщил Прохладный.
Он также отметил, что переодетые в гражданскую одежду хорошо подготовленные украинские националисты сильно отличаются телосложением от изголодавших местных жителей.
"Пытались также (под видом мирных - ред.) просочиться, подойти ближе к нашим подразделениям. Соответственно, это все выявлялось", – добавил офицер.
Собеседник агентства отметил, что в освобожденных кварталах Константиновки оказалось немало мирных жителей.
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"В основном все сидят по подвалам, мирные жители. Мы им оказываем медицинскую помощь, также обеспечиваем продуктами питания", – уточнил Прохладный.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город являлся логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.
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