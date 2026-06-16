Российский морпех-медик помог спасти более 500 солдат за два года СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Двадцатилетний военный медик морской пехоты с позывным Мицар помог спасти около 500 военнослужащих за два года участия в специальной военной операции.

Успех эвакуации и спасения раненых — результат работы команды, включая штурмовиков, эвакуационные группы и медицинский персонал.

Медик подчеркнул, что не считает свои заслуги исключительными и старается сделать все возможное для каждого поступившего бойца, воспринимая их как своих товарищей.

ДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Двадцатилетний военный медик соединения морской пехоты в составе группировки "Восток" с позывным Мицар рассказал РИА Новости, что за два года участия в специальной военной операции он помог спасти около 500 военнослужащих.

По словам медика 40-й гвардейской бригады морской пехоты, успех эвакуации и спасения раненых – результат работы целой команды: штурмовиков, эвакуационных групп и медицинского персонала.

"Около пятисот человек за два года, в спасении которых я участвовал. Кого-то приносили мне, кого-то проводили через меня, поэтому заслуга общая", – рассказал собеседник агентства.

Медик отметил, что не считает свои заслуги исключительными, и подчеркивает вклад сослуживцев, которые под огнем выносят раненых с поля боя и доставляют их к медикам.

По словам Мицара, даже в условиях усталости и высокой нагрузки он старается сделать все возможное для каждого поступившего бойца.

"Для меня проводить эвакуацию – это навыки. Парни крепкие, парни смогли, парни постарались, и я просто не могу их подвести. Мне нужно сделать все, даже если я уставший", – пояснил военнослужащий.

Он добавил, что за время службы видел раненых в самых разных состояниях и воспринимает каждого из них как своего товарища, за жизнь которого надо бороться до конца.