Экс-советник Федуна оценил чемпионские перспективы "Спартака"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Франко Камоцци заявил, что «Спартаку» будет сложно бороться за чемпионство в следующем сезоне без усиления команды.
- В сезоне-2025/26 «Спартак» занял четвертое место в чемпионате страны и победил «Краснодар» в суперфинале Кубка России по пенальти.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци заявил РИА Новости, что "красно-белым" будет сложно бороться за чемпионство в следующем сезоне, если команду не усилят.
В сезоне-2025/26 в чемпионате страны "красно-белые" заняли четвертое место, а в суперфинале Кубка России в Москве по пенальти победили "Краснодар". Основное время матча завершилось со счетом 1:1.
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"С нынешним составом "Спартак" завершил сезон-2025/26 на четвертом месте. Команде не хватает общей глубины и последовательности в обороне, необходимых для того, чтобы отыграть 30 матчей за титул чемпиона. Без серьезных улучшений "Спартак" в лучшем случае входит в тройку лидеров", - ответил Камоцци на вопрос, сможет ли "Спартак" с нынешним составом бороться за чемпионство в следующем сезоне.
"Если "Спартак" добьется подписания Малкома, титульная гонка полностью откроется", - сказал Камоцци.