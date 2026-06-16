Рейтинг@Mail.ru
Экс-советник Федуна оценил чемпионские перспективы "Спартака" - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:46 16.06.2026
Экс-советник Федуна оценил чемпионские перспективы "Спартака"

Камоцци заявил, что без усиления "Спартаку" будет сложно бороться за чемпионство

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФутболисты "Спартака"
Футболисты Спартака - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Франко Камоцци заявил, что «Спартаку» будет сложно бороться за чемпионство в следующем сезоне без усиления команды.
  • В сезоне-2025/26 «Спартак» занял четвертое место в чемпионате страны и победил «Краснодар» в суперфинале Кубка России по пенальти.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци заявил РИА Новости, что "красно-белым" будет сложно бороться за чемпионство в следующем сезоне, если команду не усилят.
В сезоне-2025/26 в чемпионате страны "красно-белые" заняли четвертое место, а в суперфинале Кубка России в Москве по пенальти победили "Краснодар". Основное время матча завершилось со счетом 1:1.
«
"С нынешним составом "Спартак" завершил сезон-2025/26 на четвертом месте. Команде не хватает общей глубины и последовательности в обороне, необходимых для того, чтобы отыграть 30 матчей за титул чемпиона. Без серьезных улучшений "Спартак" в лучшем случае входит в тройку лидеров", - ответил Камоцци на вопрос, сможет ли "Спартак" с нынешним составом бороться за чемпионство в следующем сезоне.
Ранее журналист Салех Омар сообщил, что "Спартак" проявляет интерес к бывшему футболисту "Зенита" Малкому. По его информации, московский клуб рассматривает аренду нападающего с опцией выкупа в летнее трансферное окно.
"Если "Спартак" добьется подписания Малкома, титульная гонка полностью откроется", - сказал Камоцци.
Сборная Ирана перед товарищеским матчем с командой Коста-Рики - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Виза нападающего сборной Ирана истекла после первого матча на ЧМ
Вчера, 14:44
 
ФутболСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Этчеверри
    Д. Медведев
    34
    66
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Сенегал
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ирак
    Норвегия
    1
    3
  • Футбол
    17.06 04:00
    Аргентина
    Алжир
  • Футбол
    17.06 07:00
    Австрия
    Иордания
  • Футбол
    17.06 20:00
    Португалия
    ДР Конго
  • Футбол
    17.06 23:00
    Англия
    Хорватия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала