Экс-советник Федуна оценил чемпионские перспективы "Спартака"

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"С нынешним составом "Спартак" завершил сезон-2025/26 на четвертом месте. Команде не хватает общей глубины и последовательности в обороне, необходимых для того, чтобы отыграть 30 матчей за титул чемпиона. Без серьезных улучшений "Спартак" в лучшем случае входит в тройку лидеров", - ответил Камоцци на вопрос, сможет ли "Спартак" с нынешним составом бороться за чемпионство в следующем сезоне.