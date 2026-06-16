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Солнечная активность "впадает в летнюю спячку", заявили ученые - РИА Новости, 16.06.2026
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09:07 16.06.2026
Солнечная активность "впадает в летнюю спячку", заявили ученые

ИКИ РАН: солнечная активность остается слегка повышенной, но упадет "в ноль"

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Вспышка на Солнце. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Солнечная активность остается слегка повышенной, но упадет до нуля, когда закончится энергия в группе пятен 4465.
  • Группа пятен 4465 имеет почти высший класс магнитной сложности Beta-Gamma, но из-за небольших размеров ее энергия скоро иссякнет.
  • Геомагнитная активность находится на исключительно низком уровне, и в ближайший месяц ожидается низкая вероятность геомагнитных событий.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Солнечная активность остается слегка повышенной, но упадет "в ноль", когда закончится энергия в единственной действующей на звезде группе пятен, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Солнечная активность на глазах впадает в традиционную летнюю спячку, к которой на этот раз добавляется общая ситуация спада солнечного цикла. Звезда довольно скучная, смотреть не на что", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
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Отмечается, что вспышечная активность сейчас слегка повышена, но на таком уровне ее поддерживает только группа пятен 4465. Она при совсем небольших размерах получила почти высший класс магнитной сложности Beta-Gamma. Однако такие скромные габариты говорят о том, что скоро энергия в ней закончится, после чего "все параметры солнечной активности уйдут в ноль".
Также на звезде видна пара крупных протуберанцев. Если они оторвутся, можно будет ожидать красивые кадры, но для Земли эти структуры опасности не представляют уточнили ученые.
"Геомагнитная активность исключительно низкая. Прогноз на месяц предвещает вообще все 30 зелёных дней. Маловероятно, что так оно и будет — что-то всё равно произойдёт, как это всегда и бывает, но что это будет и когда, на данный момент непонятно. Пока отдыхаем", - добавили в лаборатории.
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ЗемляРоссийская академия наук
 
 
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