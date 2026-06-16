Беспилотник повредил Московский НПЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дрон ВСУ повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода, пострадавших нет.
- Пожар на территории предприятия оперативно потушили.
- Инцидент не отразился на работе НПЗ.
- С начала суток средства ПВО сбили 60 дронов, летевших на столицу.
- В аэропортах временно вводили ограничения на прием и выпуск самолетов.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украинский БПЛА повредил Московский нефтеперерабатывающий завод, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Вскоре в столичном главке МЧС рассказали, что пожар на территории предприятия потушили, ситуация под контролем. Инцидент не отразился на работе завода.
Собянин уточнил, что с начала суток средства ПВО сбили 60 дронов, летевших на город. В аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково временно вводили ограничения на прием и выпуск самолетов.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18