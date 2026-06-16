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Беспилотник повредил Московский НПЗ - РИА Новости, 16.06.2026
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08:38 16.06.2026 (обновлено: 11:27 16.06.2026)
Беспилотник повредил Московский НПЗ

Собянин: беспилотник ВСУ повредил объект Московского НПЗ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон ВСУ повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода, пострадавших нет.
  • Пожар на территории предприятия оперативно потушили.
  • Инцидент не отразился на работе НПЗ.
  • С начала суток средства ПВО сбили 60 дронов, летевших на столицу.
  • В аэропортах временно вводили ограничения на прием и выпуск самолетов.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украинский БПЛА повредил Московский нефтеперерабатывающий завод, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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"В течение последних суток продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Одним из дронов поврежден объект на территории МНПЗ. Пострадавших нет", — написал он на платформе "Макс".
Вскоре в столичном главке МЧС рассказали, что пожар на территории предприятия потушили, ситуация под контролем. Инцидент не отразился на работе завода.
Собянин уточнил, что с начала суток средства ПВО сбили 60 дронов, летевших на город. В аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково временно вводили ограничения на прием и выпуск самолетов.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваРоссияПроисшествияСергей СобянинМосковский НПЗДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)
 
 
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