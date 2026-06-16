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Глава парламента Словении выразил готовность приехать в Россию - РИА Новости, 16.06.2026
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23:59 16.06.2026
Глава парламента Словении выразил готовность приехать в Россию

Глава парламента Словении выразил готовность приехать в Россию при приглашении

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГорода мира. Любляна
Города мира. Любляна - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зоран Стеванович, избранный спикер парламента Словении, выразил готовность совершить рабочую поездку в Россию после получения официального приглашения.
  • Спикер словенского парламента считает, что Словения должна получить доверие обеих конфликтующих сторон и способствовать достижению мира между Россией и Украиной посредством диалога.
БЕЛГРАД, 16 июн - РИА Новости. Председатель государственного собрания (парламента) Словении Зоран Стеванович выразил готовность совершить рабочую поездку в Россию, когда получит официальное приглашение.
Депутаты парламента 10 апреля избрали спикером заксобрания бывшего полицейского сербского происхождения Зорана Стевановича, главу партии Resni.ca, обладающей пятью мандатами из 90 в заксобрании.
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"После избрания на должность я получил поздравление председателя Госдумы РФ, в котором высказана готовность к диалогу между двумя парламентами. В соответствии с нашей приверженностью диалогу в международных отношениях я с радостью приму приглашение посетить Москву, когда официальное приглашение будет направлено", - сказал спикер словенского парламента в интервью сербскому изданию "Политика".
Он добавил, что в отношении России и Украины "Словения должна получить доверие обеих конфликтующих сторон и способствовать достижению мира, что возможно посредством адекватного диалога".
Парламент Словении 4 июня большинством голосов утвердил новый состав правительства во главе с председателем Словенской демократической партии (SDS) Янезом Яншей. Партия Стевановича поддерживает правящую коалицию во главе с SDS.
Янша, в прошлом занимавший пост премьера с марта 2020 по июнь 2022 года, занимал более жесткую антироссийскую позицию, передавал Киеву военную технику, оказывал финансовую и политическую поддержку Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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