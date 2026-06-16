Более 25 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более 25 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Московской области новорожденные проходят неонатальный скрининг. Он включает исследование на 38 генетических заболеваний: нарушение обмена жирных кислот, врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальную мышечную атрофию и другие патологии.

« "Неонатальный скрининг – основной метод раннего выявления наследственных и врожденных заболеваний у новорожденных", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

Глава ведомства отмечает, что благодаря этому исследованию врачи получают возможность своевременно диагностировать патологии и незамедлительно начинать диспансерное наблюдение и лечение.

"С начала года неонатальный скрининг прошли уже более 25 тысяч детей. В 37 случаях были подтверждены генетические нарушения, и все пациенты оперативно взяты под медицинское наблюдение", — сказал Забелин.