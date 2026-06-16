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Более 25 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье - РИА Новости, 16.06.2026
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Новости Подмосковья
 
12:03 16.06.2026
Более 25 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье

Неонатальный скрининг прошли 25 тысяч новорожденных в Московской области

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
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Новорожденный ребенок. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более 25 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В Московской области новорожденные проходят неонатальный скрининг. Он включает исследование на 38 генетических заболеваний: нарушение обмена жирных кислот, врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальную мышечную атрофию и другие патологии.
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"Неонатальный скрининг – основной метод раннего выявления наследственных и врожденных заболеваний у новорожденных", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства отмечает, что благодаря этому исследованию врачи получают возможность своевременно диагностировать патологии и незамедлительно начинать диспансерное наблюдение и лечение.
"С начала года неонатальный скрининг прошли уже более 25 тысяч детей. В 37 случаях были подтверждены генетические нарушения, и все пациенты оперативно взяты под медицинское наблюдение", — сказал Забелин.
Исследование выполняется в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.
 
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