ВС России уничтожили склад с ракетами для немецких ЗРК IRIS-T под Одессой

ДОНЕЦК, 16 июн — РИА Новости. Российские военные поразили склад с ракетами для немецкого зенитного комплекса в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

"В Ильичевском порту Одессы уничтожили склад с ракетами для немецкого ЗРК IRIS-T, детонация продолжается до сих пор", — рассказал он.

В ответ на атаки украинских боевиков на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.