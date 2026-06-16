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ВС России уничтожили склад с ракетами для немецких ЗРК IRIS-T под Одессой - РИА Новости, 16.06.2026
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19:26 16.06.2026 (обновлено: 20:02 16.06.2026)
ВС России уничтожили склад с ракетами для немецких ЗРК IRIS-T под Одессой

Лебедев: в порту под Одессой уничтожили склад с ракетами для ЗРК IRIS-T

CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina / Пусковая установка IRIS-T
Пусковая установка IRIS-T - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina /
Пусковая установка IRIS-T. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В порту Ильичевска в Одесской области уничтожен склад с ракетами для ЗРК IRIS-T.
  • ВСУ подняли в воздух американский истребитель F-16.
ДОНЕЦК, 16 июн — РИА Новости. Российские военные поразили склад с ракетами для немецкого зенитного комплекса в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«

"В Ильичевском порту Одессы уничтожили склад с ракетами для немецкого ЗРК IRIS-T, детонация продолжается до сих пор", — рассказал он.

Лебедев добавил, что ВСУ подняли в воздух американский истребитель F-16, и предоставил видео, на котором самолет пролетает над Ильичевском.
В ответ на атаки украинских боевиков на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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