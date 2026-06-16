В Крыму пресекли работу узла связи телефонных мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму раскрыта группа пособников телефонных мошенников.
- Фигуранты обеспечивали работу сим-боксов для массовых телефонных атак на граждан России по указанию неизвестных мошенников.
- У задержанных изъяли сим-банки, сим-боксы и мобильные телефоны, следователи разыскивают других соучастников преступления.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости. В Крыму раскрыли группу пособников телефонных мошенников, сообщил Следственный комитет России.
По данным следствия, задержанные работали по указанию неизвестных мошенников, зарегистрированных в Telegram под именами Kiber и Sipa. Фигуранты снимали квартиры в Крыму и Севастополе и обеспечивали работу сим-боксов, с помощью которых совершались массовые телефонные атаки на граждан России.
В общей сложности они причастны не менее чем к 16 эпизодам хищения денег у россиян, иногда в особо крупных размерах.
У задержанных изъяли сим-банки, сим-боксы и тому подобное оборудование, а также мобильные телефоны. Следователи разыскивают других соучастников преступления.