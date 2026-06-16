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В Крыму пресекли работу узла связи телефонных мошенников - РИА Новости, 16.06.2026
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15:52 16.06.2026 (обновлено: 17:27 16.06.2026)
В Крыму пресекли работу узла связи телефонных мошенников

СК России задержал 8 жителей Крыма, обеспечивавших незаконную работу сим-боксов

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму раскрыта группа пособников телефонных мошенников.
  • Фигуранты обеспечивали работу сим-боксов для массовых телефонных атак на граждан России по указанию неизвестных мошенников.
  • У задержанных изъяли сим-банки, сим-боксы и мобильные телефоны, следователи разыскивают других соучастников преступления.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости. В Крыму раскрыли группу пособников телефонных мошенников, сообщил Следственный комитет России.
"Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении восьми жителей Республики Крым, обвиняемых в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенное организованной группой", — говорится в релизе.
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По данным следствия, задержанные работали по указанию неизвестных мошенников, зарегистрированных в Telegram под именами Kiber и Sipa. Фигуранты снимали квартиры в Крыму и Севастополе и обеспечивали работу сим-боксов, с помощью которых совершались массовые телефонные атаки на граждан России.
В общей сложности они причастны не менее чем к 16 эпизодам хищения денег у россиян, иногда в особо крупных размерах.
У задержанных изъяли сим-банки, сим-боксы и тому подобное оборудование, а также мобильные телефоны. Следователи разыскивают других соучастников преступления.
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