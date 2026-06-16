Швейцария вслед за ЕС расширила список санкций против России

ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Власти Швейцарии расширили список антироссийских санкций, внеся туда 16 физических лиц и семь организаций, следует из заявления кабмина конфедерации.

"Федеральное министерство экономики, образования и исследований 15 июня 2026 года внесло поправки в Приложение 8 к Постановлению (об антироссийских санкциях - ред.). В приложение были добавлены 16 новых физических лиц и семь новых организаций", - говорится в заявлении.