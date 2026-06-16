Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Швейцарии расширили список антироссийских санкций, внеся туда 16 физических лиц и семь организаций.
- Под санкции попали руководители департаментов по делам молодежи Севастополя и новых российских регионов, педагоги и руководители детских организаций.
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Власти Швейцарии расширили список антироссийских санкций, внеся туда 16 физических лиц и семь организаций, следует из заявления кабмина конфедерации.
"Федеральное министерство экономики, образования и исследований 15 июня 2026 года внесло поправки в Приложение 8 к Постановлению (об антироссийских санкциях - ред.). В приложение были добавлены 16 новых физических лиц и семь новых организаций", - говорится в заявлении.
Под санкции, в частности, попали руководители департаментов по делам молодежи Севастополя и новых российских регионов, педагоги и руководители детских организаций.
Меры вступят в силу в 23.00 местного времени 16 июня (0.00 мск 17 июня). Евросоюз опубликовал соответствующие ограничения 11 мая.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.