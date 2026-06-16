Рейтинг@Mail.ru
Швейцария вслед за ЕС расширила список санкций против России - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:20 16.06.2026
Швейцария вслед за ЕС расширила список санкций против России

Швейцария вслед за ЕС расширила список санкций против РФ, внеся туда 16 физлиц

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБерн
Берн - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Берн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Швейцарии расширили список антироссийских санкций, внеся туда 16 физических лиц и семь организаций.
  • Под санкции попали руководители департаментов по делам молодежи Севастополя и новых российских регионов, педагоги и руководители детских организаций.
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Власти Швейцарии расширили список антироссийских санкций, внеся туда 16 физических лиц и семь организаций, следует из заявления кабмина конфедерации.
"Федеральное министерство экономики, образования и исследований 15 июня 2026 года внесло поправки в Приложение 8 к Постановлению (об антироссийских санкциях - ред.). В приложение были добавлены 16 новых физических лиц и семь новых организаций", - говорится в заявлении.
Под санкции, в частности, попали руководители департаментов по делам молодежи Севастополя и новых российских регионов, педагоги и руководители детских организаций.
Меры вступят в силу в 23.00 местного времени 16 июня (0.00 мск 17 июня). Евросоюз опубликовал соответствующие ограничения 11 мая.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Москва закрыла въезд для 103 канадцев в ответ на санкции
Вчера, 20:49
 
В миреРоссияШвейцарияСевастопольЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала