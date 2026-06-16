Диане Шурыгиной предъявили обвинение в распространении порнографии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Диане Шурыгиной предъявлено обвинение в распространении порнографии.
- Она отправлена под домашний арест.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Диане Шурыгиной (Шляниной) предъявили обвинение в распространении порнографии, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"Ей предъявлено обвинение по пунктам "а" и "б" части третьей статьи 242 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов группой лиц с использованием интернета")", — сказал собеседник агентства.
Девушку отправили под домашний арест, добавил он.
В Троицком суде Москвы уточнили срок ареста — два месяца, до 19 июля.
Имя 16-летней Шурыгиной прогремело на всю страну в январе 2017 года, когда она вместе с родителями появилась в программе "Пусть говорят" и рассказала, что стала жертвой изнасилования. Программа набрала рекордные 13 миллионов просмотров на YouTube, а в обществе началась бурная дискуссия о виновности или невиновности 21-летнего Сергея Семенова. Еще до этого, в декабре 2016-го, суд признал Семенова виновным, хотя он утверждал, что секс был по обоюдному согласию. Его приговорили к восьми годам лишения свободы, позже срок снизили до трех лет и трех месяцев. В январе 2018-го Семенов вышел на свободу по УДО.
Вскоре после съемок Шурыгина начала встречаться с оператором Первого канала Андреем Шляниным, за которого впоследствии вышла замуж. Они развелись в 2019-м.
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