У Дианы Шурыгиной прошел обыск по делу о порнографии

Краткий пересказ от РИА ИИ У Дианы Шляниной (до замужества — Шурыгина) прошел обыск.

Ек обвиняют по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографии, совершенном по предварительному сговору или организованной группой.

Подозреваемой грозит срок до шести лет лишения свободы.

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. У Дианы Шляниной (до замужества — Шурыгина. — Прим. ред.) прошел обыск, следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным суда, ее обвиняют по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографии, совершенном по предварительному сговору или организованной группой.

Подозреваемой грозит срок от двух до шести лет лишения свободы.

Суд рассматривал вопрос о проведении обыска, не терпящего отлагательств, поэтому решение принимал следователь или дознаватель с уведомлением судьи.