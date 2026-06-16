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У Дианы Шурыгиной прошел обыск по делу о порнографии - РИА Новости, 16.06.2026
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01:50 16.06.2026 (обновлено: 01:59 16.06.2026)
У Дианы Шурыгиной прошел обыск по делу о порнографии

У Дианы Шурыгиной прошел обыск по делу о распространении порнографии

© Фото : аккаунт Дианы Шурыгиной в ВКонтактеДиана Шурыгина
Диана Шурыгина - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : аккаунт Дианы Шурыгиной в ВКонтакте
Диана Шурыгина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У Дианы Шляниной (до замужества — Шурыгина) прошел обыск.
  • Ек обвиняют по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографии, совершенном по предварительному сговору или организованной группой.
  • Подозреваемой грозит срок до шести лет лишения свободы.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. У Дианы Шляниной (до замужества — Шурыгина. — Прим. ред.) прошел обыск, следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным суда, ее обвиняют по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографии, совершенном по предварительному сговору или организованной группой.
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Подозреваемой грозит срок от двух до шести лет лишения свободы.
Суд рассматривал вопрос о проведении обыска, не терпящего отлагательств, поэтому решение принимал следователь или дознаватель с уведомлением судьи.
Имя 16-летней Шурыгиной прогремело на всю страну в 2017 году, когда она появилась вместе с родителями в программе "Пусть говорят". Уроженка Ульяновска посетила вечеринку, после которой заявила, что ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов.
Вскоре после съемок Шурыгина начала встречаться с оператором Первого канала Андреем Шляниным, за которого впоследствии вышла замуж. Семейная жизнь у супругов не сложилась, и они развелись в 2019 году.
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