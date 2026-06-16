У Дианы Шурыгиной прошел обыск по делу о порнографии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У Дианы Шляниной (до замужества — Шурыгина) прошел обыск.
- Ек обвиняют по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографии, совершенном по предварительному сговору или организованной группой.
- Подозреваемой грозит срок до шести лет лишения свободы.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. У Дианы Шляниной (до замужества — Шурыгина. — Прим. ред.) прошел обыск, следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным суда, ее обвиняют по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографии, совершенном по предварительному сговору или организованной группой.
Как Диана Шурыгина живет после известного скандала
29 июня 2025, 08:42
Подозреваемой грозит срок от двух до шести лет лишения свободы.
Суд рассматривал вопрос о проведении обыска, не терпящего отлагательств, поэтому решение принимал следователь или дознаватель с уведомлением судьи.
Имя 16-летней Шурыгиной прогремело на всю страну в 2017 году, когда она появилась вместе с родителями в программе "Пусть говорят". Уроженка Ульяновска посетила вечеринку, после которой заявила, что ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов.
Вскоре после съемок Шурыгина начала встречаться с оператором Первого канала Андреем Шляниным, за которого впоследствии вышла замуж. Семейная жизнь у супругов не сложилась, и они развелись в 2019 году.