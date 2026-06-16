В Шебекино мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Шебекино Белгородской области в результате детонации дрона ВСУ мужчина получил осколочное ранение живота.
- Пострадавшего доставили в Шебекинскую ЦРБ, после оказания помощи его переведут в областную клиническую больницу.
БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Мирный житель получил осколочное ранение живота в результате детонации дрона ВСУ в городе Шебекино Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.
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"В городе Шебекино от детонации дрона мужчина получил проникающее осколочное ранение живота. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведен в областную клиническую больницу. На месте атаки повреждены фасад частного дома, четыре надворные постройки и две машины", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В ведомстве добавили, что атакам дронов в Шебекинском округе также подверглись села Большетроицкое, Вознесеновка, Маломихайловка, Новая Таволжанка, в Валуйском округе - город Валуйки и села Казинка, Аркатово, в Белгородском округе - села Нижний Ольшанец, Никольское, Ясные Зори, Ближняя Игуменка, Бессоновка, поселок Октябрьский, а в Грайворонском округе - город Грайворон. В результате повреждены жилые дома, предприятия, автомобили и линии электропередачи.
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