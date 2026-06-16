В Шебекино мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ

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"В городе Шебекино от детонации дрона мужчина получил проникающее осколочное ранение живота. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведен в областную клиническую больницу. На месте атаки повреждены фасад частного дома, четыре надворные постройки и две машины", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".