Шапша рассказал о ходе реконструкции трассы М-3 в Калужской области

"В результате мы получим современную бессветофорную магистраль. Существенно повысится безопасность, улучшится логистика. По плану объект должен быть сдан до конца этого года. И наша совместная задача с "Автодором" – действовать слаженно и оперативно, пройти оставшиеся этапы без сбоев, чтобы объект был завершен в срок", - подчеркнул глава Калужской области.