Шапша рассказал о ходе реконструкции трассы М-3 в Калужской области

КАЛУГА, 16 июн – РИА Новости. Реконструкция участка трассы М-3 в Калужской области близится к завершению, работы идут по графику, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Губернатор рассказал в своем канале на платформе "Макс", что провел совещание с председателем правления госкомпании "Автодор" Вячеславом Петушенко. На совещании обсудили реконструкцию трассы М-3, которая ведется на территории Калужской области.
"Реконструкция участка трассы М-3 с 65-го по 124-й километр в нашем регионе на финишной прямой. Значительная часть работ уже выполнена. Все идет по графику. Остался заключительный 25-километровый участок. Есть вопросы, которые требуют совместных решений. В том числе по переустройству инженерных коммуникаций", - сообщил Шапша.
Губернатор назвал проект важнейшим для региона. По его словам, жители Калужской области очень ждут успешного завершения реконструкции трассы.
"В результате мы получим современную бессветофорную магистраль. Существенно повысится безопасность, улучшится логистика. По плану объект должен быть сдан до конца этого года. И наша совместная задача с "Автодором" – действовать слаженно и оперативно, пройти оставшиеся этапы без сбоев, чтобы объект был завершен в срок", - подчеркнул глава Калужской области.