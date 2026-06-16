Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили семь БПЛА над Калужской областью.
- Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили семь БПЛА над Калужской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Силами ПВО уничтожены семь БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Износковского и Ферзиковского муниципальных округов", - написал Шапша в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что на местах работают оперативные группы, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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