ВСУ за сутки потеряли до 210 военных в зоне действий "Севера"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской и Харьковской областях.
- ВСУ за сутки потеряли до 210 военнослужащих, танк и пять автомобилей.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 210 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", которые улучшили тактическое положение, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
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"Противник потерял до 210 военнослужащих, танк и пять автомобилей", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бачевск, Новая Сечь и Великий Прикол Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Светличное, Варваровка, Избицкое, Казачья Лопань и Рясное.
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