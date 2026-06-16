ВСУ за сутки потеряли до 210 военных в зоне действий "Севера"

Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской и Харьковской областях.

ВСУ за сутки потеряли до 210 военнослужащих, танк и пять автомобилей.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 210 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", которые улучшили тактическое положение, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

« "Противник потерял до 210 военнослужащих, танк и пять автомобилей", - говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бачевск, Новая Сечь и Великий Прикол Сумской области.