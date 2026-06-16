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В Севастополе музей подал заявление для возбуждения дела после атаки ВСУ - РИА Новости, 16.06.2026
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20:47 16.06.2026
В Севастополе музей подал заявление для возбуждения дела после атаки ВСУ

В Севастополе музей подал заявление для возбуждения уголовного дела после атаки

© Фото предоставлено музеемМузей-панорама "Оборона Севастополя" после пожара
Музей-панорама Оборона Севастополя после пожара - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото предоставлено музеем
Музей-панорама "Оборона Севастополя" после пожара
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя подал заявление в полицию и прокуратуру для возбуждения уголовного дела после атаки ВСУ на здание панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 годов".
  • Более 90% полотна и 99% предметного плана панорамы Севастополя уничтожил пожар.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя подал заявление в полицию для возбуждения уголовного дела после атаки ВСУ на здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", поврежденное при последовавшем за ударом пожаре, сообщили РИА новости в музее.
"В результате пожара, причиной которого явилась атака БПЛА, музеем были направлены заявления в МВД города Севастополя и в прокуратуру города Севастополя по вопросу возбуждения уголовного дела по статье 243 Уголовного кодекса РФ. С первого дня пожара, с 10 июня, к работе приступили следственные органы, которые привлекают профильных специалистов к обследованию места возгорания для выявления обстоятельств, которые явились причинами пожара", - говорится в сообщении.
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В музее добавили, что заявление было подано в тот же день, когда произошла атака и последовавший за ней пожар. По оценке музейных сотрудников, предстоит масштабная работа, которая затруднена сложностью обследований в связи с необходимостью проведения противоаварийных работ.
Более 90% полотна и 99% предметного плана панорамы Севастополя уничтожено пожаром, который произошел из-за атаки украинского беспилотника по зданию, сообщили ранее в музее обороны Севастополя.
На прошлой неделе ВСУ нанесли удар по музею "Оборона Севастополя", атака длилась несколько часов, разгорелся пожар. В результате атаки была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя" - полотно было воссоздано в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были. Восстановление здания музея и панорамы займет примерно пять лет.
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