В Севастополе музей подал заявление для возбуждения дела после атаки ВСУ

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя подал заявление в полицию для возбуждения уголовного дела после атаки ВСУ на здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", поврежденное при последовавшем за ударом пожаре, сообщили РИА новости в музее.

В музее добавили, что заявление было подано в тот же день, когда произошла атака и последовавший за ней пожар. По оценке музейных сотрудников, предстоит масштабная работа, которая затруднена сложностью обследований в связи с необходимостью проведения противоаварийных работ.