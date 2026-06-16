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В Севастополя рассказали, какая часть полотна панорамы уцелела после пожара - РИА Новости, 16.06.2026
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19:55 16.06.2026
В Севастополя рассказали, какая часть полотна панорамы уцелела после пожара

Малиновская рассказала, какая часть панорамы уцелела после пожара в Севастополе

© Фото предоставлено музеемМузей-панорама "Оборона Севастополя" после пожара
Музей-панорама Оборона Севастополя после пожара - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото предоставлено музеем
Музей-панорама "Оборона Севастополя" после пожара
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 90% полотна и 99% предметного плана панорамы Севастополя уничтожены пожаром, который произошел из-за атаки украинского беспилотника на здание музея.
  • Практически полностью утрачены живопись неба, большая часть пейзажа и части панорамы, показывающие южную и северную части города, Севастопольскую, Корабельную и Килен-бухту.
  • На спасенных фрагментах полотна сохранились события, происходившие 6 июня 1855 года, включая Оборонительную башню Малахова кургана и укрепления на правом фланге батареи Сенявина.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Заведующая отделом "История Крымской войны 1853–1856 годов" музея-панорамы обороны Севастополя Екатерина Малиновская сообщила, насколько сохранились спасенные фрагменты панорамы и какие именно сюжеты полотна сохранились после атаки беспилотника ВСУ на здание музея и возникшего там пожара.
Более 90% полотна и 99% предметного плана панорамы Севастополя уничтожены пожаром, который произошел из-за атаки украинского беспилотника по зданию, сообщили ранее в музее обороны Севастополя.
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"Содержание крупных фрагментов, которые удалось спасти сейчас, позволяет предположить, что из сюжетной части картины, как и в годы Великой Отечественной войны, практически полностью утрачена живопись неба и большая часть пейзажа. Погибли полностью части панорамы, показывающие южную и северную части города, Севастопольскую, Корабельную и Килен-бухту, полностью сгорели строения Лазаревского адмиралтейства и Корабельной слободки, а также весь левый фланг Малахова кургана" , - приводит слова Малиновской музей в канале на платформе "Макс".
На спасенных фрагментах полотна советских художников сохранились события, происходившие 6 июня 1855 года, начиная от Оборонительной башни Малахова кургана до схватки за батарею Жерве, рассказала сециалист. Последняя знаковая фигура на самом правом из спасенных фрагментов – адъютант генерал-лейтенанта Хрулева на буром коне, направляющий силы Якутского и Елецкого полков к месту боя за батарею. Наилучшим образом сохранились фрагменты, показывающие Оборонительную башню Малахова кургана и укрепления на правом фланге батареи Сенявина, отметила Малиновская.
На прошлой неделе ВСУ нанесли удар по музею "Оборона Севастополя", атака длилась несколько часов, разгорелся пожар. В результате атаки была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя" - полотно было воссоздано в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были. Восстановление здания музея и панорамы займет примерно пять лет.
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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