В Севастополя рассказали, какая часть полотна панорамы уцелела после пожара

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Заведующая отделом "История Крымской войны 1853–1856 годов" музея-панорамы обороны Севастополя Екатерина Малиновская сообщила, насколько сохранились спасенные фрагменты панорамы и какие именно сюжеты полотна сохранились после атаки беспилотника ВСУ на здание музея и возникшего там пожара.

На спасенных фрагментах полотна советских художников сохранились события, происходившие 6 июня 1855 года, начиная от Оборонительной башни Малахова кургана до схватки за батарею Жерве, рассказала сециалист. Последняя знаковая фигура на самом правом из спасенных фрагментов – адъютант генерал-лейтенанта Хрулева на буром коне, направляющий силы Якутского и Елецкого полков к месту боя за батарею. Наилучшим образом сохранились фрагменты, показывающие Оборонительную башню Малахова кургана и укрепления на правом фланге батареи Сенявина, отметила Малиновская.