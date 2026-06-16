В Севастополе утилизируют не подлежащие восстановлению экспонаты музея

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экспонаты музея-панорамы обороны Севастополя, не подлежащие восстановлению после атаки ВСУ, будут утилизированы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Экспонаты атакованного ВСУ музея-панорамы обороны Севастополя, не подлежащие восстановлению, утилизируют, сообщает пресс-служба музея.
"Сохраненные и пережившие пожар предметы будут использованы при дальнейшем восстановлении предметного плана. Оставшиеся материалы, не подлежащие восстановлению, будут утилизированы", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе ВСУ нанесли удар по музею "Оборона Севастополя", атака длилась несколько часов, разгорелся пожар. В результате атаки была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя" - полотно было воссоздано в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были. Восстановление здания музея и панорамы займет примерно пять лет.