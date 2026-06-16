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В Севастополе утилизируют не подлежащие восстановлению экспонаты музея - РИА Новости, 16.06.2026
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19:14 16.06.2026
В Севастополе утилизируют не подлежащие восстановлению экспонаты музея

В Севастополе утилизируют не подлежащие восстановлению экспонаты музея-панорамы

© Фото предоставлено музеемПоследствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото предоставлено музеем
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экспонаты музея-панорамы обороны Севастополя, не подлежащие восстановлению после атаки ВСУ, будут утилизированы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Экспонаты атакованного ВСУ музея-панорамы обороны Севастополя, не подлежащие восстановлению, утилизируют, сообщает пресс-служба музея.
"Сохраненные и пережившие пожар предметы будут использованы при дальнейшем восстановлении предметного плана. Оставшиеся материалы, не подлежащие восстановлению, будут утилизированы", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе ВСУ нанесли удар по музею "Оборона Севастополя", атака длилась несколько часов, разгорелся пожар. В результате атаки была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя" - полотно было воссоздано в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были. Восстановление здания музея и панорамы займет примерно пять лет.
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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