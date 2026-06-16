Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе после пожара сохранился бюст автора панорамы Франца Рубо - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:46 16.06.2026
В Севастополе после пожара сохранился бюст автора панорамы Франца Рубо

В Севастополе после пожара в музее сохранился бюст автора панорамы Франца Рубо

© Фото предоставлено музеемПоследствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото предоставлено музеем
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Скульптурный бюст автора панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" Франца Рубо, выполненный Станиславом Чижом, сохранился в музее после пожара.
  • Исторические фрагменты полотна Рубо не повреждены, удалось спасти десять фрагментов копии полотна.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Скульптурный бюст автора панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" Франца Рубо сохранился в военном музее обороны Севастополя после пожара, возникшего после удара беспилотника в ночь на 10 июня, сообщил музей.
"Сохранился скульптурный бюст Франца Алексеевича Рубо – основателя панорамной живописи в России и автора Севастопольской панорамы. Скульптурная композиция выполнена в 1975 году известным севастопольским скульптором Станиславом Чижом, именно она встречала посетителей в вестибюле здания", - говорится в сообщении музея в канале на платформе "Макс".
ВСУ нанесли удар по музею беспилотником с кумулятивным зарядом в ночь на 10 июня. Пожар потушили утром 11 июня. Погибших и пострадавших нет. Все исторические фрагменты полотна "Оборона Севастополя" Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников, сообщали РИА Новости в пресс-службе музея. После удара ВСУ удалось спасти десять фрагментов копии полотна.
Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 гг" - самый посещаемый объект музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. Исторической основой создания панорамы послужили события обороны города в период Крымской войны.
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Пожар уничтожил более 90 процентов полотна панорамы Севастополя
Вчера, 16:48
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала