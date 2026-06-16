В Севастополе после пожара сохранился бюст автора панорамы Франца Рубо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Скульптурный бюст автора панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" Франца Рубо, выполненный Станиславом Чижом, сохранился в музее после пожара.
- Исторические фрагменты полотна Рубо не повреждены, удалось спасти десять фрагментов копии полотна.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Скульптурный бюст автора панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" Франца Рубо сохранился в военном музее обороны Севастополя после пожара, возникшего после удара беспилотника в ночь на 10 июня, сообщил музей.
"Сохранился скульптурный бюст Франца Алексеевича Рубо – основателя панорамной живописи в России и автора Севастопольской панорамы. Скульптурная композиция выполнена в 1975 году известным севастопольским скульптором Станиславом Чижом, именно она встречала посетителей в вестибюле здания", - говорится в сообщении музея в канале на платформе "Макс".
ВСУ нанесли удар по музею беспилотником с кумулятивным зарядом в ночь на 10 июня. Пожар потушили утром 11 июня. Погибших и пострадавших нет. Все исторические фрагменты полотна "Оборона Севастополя" Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников, сообщали РИА Новости в пресс-службе музея. После удара ВСУ удалось спасти десять фрагментов копии полотна.
Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 гг" - самый посещаемый объект музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. Исторической основой создания панорамы послужили события обороны города в период Крымской войны.