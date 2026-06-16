В Севастополе после пожара сохранился бюст автора панорамы Франца Рубо

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Скульптурный бюст автора панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" Франца Рубо сохранился в военном музее обороны Севастополя после пожара, возникшего после удара беспилотника в ночь на 10 июня, сообщил музей.