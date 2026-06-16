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В музее-панораме обороны Севастополя уцелели некоторые помещения - РИА Новости, 16.06.2026
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17:08 16.06.2026 (обновлено: 17:14 16.06.2026)
В музее-панораме обороны Севастополя уцелели некоторые помещения

Смородкин: в музее-панораме обороны Севастополя уцелели некоторые помещения

© Фото предоставлено музеемПоследствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото предоставлено музеем
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В музее-панораме обороны Севастополя остались неповрежденными некоторые помещения, включая центральный вестибюль.
  • Часть элементов здания, такие как фасады, многие окна и двери, сохранились после атаки ВСУ.
  • При этом есть участки, состояние которых оценивается хуже, чем до реставрации, стартовавшей в 2022 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. В музее-панораме обороны Севастополя, атакованном ВСУ, остался ряд неповрежденных помещений, среди них центральный вестибюль, сообщил директор музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.
"Часть элементов здания сохранились: отреставрированные ранее фасады, многие окна и двери также уцелели. Есть помещения, которые остались практически полностью неповрежденными – например, два боковых кабинета и центральный вестибюль, где повреждений не зафиксировано", - сообщил Смородкин в канале музея на платформе "Макс".
При этом, по его словам, есть участки, состояние которых оценивается хуже, чем до реставрации, стартовавшей в музее в 2022 году.
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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