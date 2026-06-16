В музее-панораме обороны Севастополя уцелели некоторые помещения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В музее-панораме обороны Севастополя остались неповрежденными некоторые помещения, включая центральный вестибюль.
- Часть элементов здания, такие как фасады, многие окна и двери, сохранились после атаки ВСУ.
- При этом есть участки, состояние которых оценивается хуже, чем до реставрации, стартовавшей в 2022 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. В музее-панораме обороны Севастополя, атакованном ВСУ, остался ряд неповрежденных помещений, среди них центральный вестибюль, сообщил директор музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.
"Часть элементов здания сохранились: отреставрированные ранее фасады, многие окна и двери также уцелели. Есть помещения, которые остались практически полностью неповрежденными – например, два боковых кабинета и центральный вестибюль, где повреждений не зафиксировано", - сообщил Смородкин в канале музея на платформе "Макс".
При этом, по его словам, есть участки, состояние которых оценивается хуже, чем до реставрации, стартовавшей в музее в 2022 году.