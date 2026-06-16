Пожар уничтожил более 90 процентов полотна панорамы Севастополя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар после атаки ВСУ на здание музея обороны Севастополя уничтожил более 90% полотна и свыше 99% предметного плана панорамы.
- Часть экспонатов уцелела, в частности, пушки и ядра, металлические элементы экспозиции.
- Сохраненные и пережившие пожар предметы используют при восстановлении панорамы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Более 90% полотна и 99% предметного плана панорамы Севастополя уничтожено пожаром, который произошел из-за атаки украинского беспилотника по зданию, сообщили в пресс-службе музея обороны Севастополя.
"По предварительным подсчетам, в результате пожара погибло более 90% полотна, а также свыше 99% предметного плана, с учетом того, что часть его элементов могла сохраниться. В ходе визуального осмотра установлено, что уцелели предметы, в частности, пушки и ядра, металлические элементы экспозиции" , - говорится в сообщении музея в канале на платформе "Макс".
Часть экспонатов была ранее изъята сотрудниками музея в ходе реставрационных работ, когда в панораме была возведена защитная конструкция – настил над предметным планом. Сохраненные и пережившие пожар предметы будут использованы при дальнейшем восстановлении предметного плана. Оставшиеся материалы, не подлежащие восстановлению, будут утилизированы, говорится в сообщении.