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Пожар уничтожил более 90 процентов полотна панорамы Севастополя - РИА Новости, 16.06.2026
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16:48 16.06.2026 (обновлено: 17:12 16.06.2026)
Пожар уничтожил более 90 процентов полотна панорамы Севастополя

Пожар после удара ВСУ уничтожил более 90% полотна панорамы Севастополя

© Фото предоставлено музеемПоследствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото предоставлено музеем
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар после атаки ВСУ на здание музея обороны Севастополя уничтожил более 90% полотна и свыше 99% предметного плана панорамы.
  • Часть экспонатов уцелела, в частности, пушки и ядра, металлические элементы экспозиции.
  • Сохраненные и пережившие пожар предметы используют при восстановлении панорамы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Более 90% полотна и 99% предметного плана панорамы Севастополя уничтожено пожаром, который произошел из-за атаки украинского беспилотника по зданию, сообщили в пресс-службе музея обороны Севастополя.
"По предварительным подсчетам, в результате пожара погибло более 90% полотна, а также свыше 99% предметного плана, с учетом того, что часть его элементов могла сохраниться. В ходе визуального осмотра установлено, что уцелели предметы, в частности, пушки и ядра, металлические элементы экспозиции" , - говорится в сообщении музея в канале на платформе "Макс".
Часть экспонатов была ранее изъята сотрудниками музея в ходе реставрационных работ, когда в панораме была возведена защитная конструкция – настил над предметным планом. Сохраненные и пережившие пожар предметы будут использованы при дальнейшем восстановлении предметного плана. Оставшиеся материалы, не подлежащие восстановлению, будут утилизированы, говорится в сообщении.
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