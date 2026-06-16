Семин предположил, что фавориты ЧМ-2026 наберут форму ближе к финалу

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Фавориты чемпионата мира по футболу 2026 года начнут проявлять себя ближе к финальной стадии мундиаля, пока они не набрали нужных кондиций, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России Юрий Семин.