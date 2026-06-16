Семин предположил, что фавориты ЧМ-2026 наберут форму ближе к финалу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-главный тренер сборной России Юрий Семин заявил, что фавориты чемпионата мира по футболу 2026 года еще не набрали нужных кондиций и начнут проявлять себя ближе к финальной стадии.
- Сборная Кабо-Верде, занимающая 64-е место в рейтинге ФИФА, дебютировала в финальной части чемпионатов мира нулевой ничьей с действующими чемпионами Европы испанцами.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Фавориты чемпионата мира по футболу 2026 года начнут проявлять себя ближе к финальной стадии мундиаля, пока они не набрали нужных кондиций, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России Юрий Семин.
В понедельник идущая 64-й в рейтинге ФИФА сборная Кабо-Верде дебютировала в финальной части чемпионатов мира нулевой ничьей с действующими чемпионами Европы испанцами. Ранее бразильцы в первом матче поделили очки с марокканцами (1:1).