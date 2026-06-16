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Семин предположил, что фавориты ЧМ-2026 наберут форму ближе к финалу - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
11:38 16.06.2026 (обновлено: 11:41 16.06.2026)
Семин предположил, что фавориты ЧМ-2026 наберут форму ближе к финалу

Семин: фавориты ЧМ-2026 начнут проявлять себя ближе к финалу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЮрий Семин
Юрий Семин - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-главный тренер сборной России Юрий Семин заявил, что фавориты чемпионата мира по футболу 2026 года еще не набрали нужных кондиций и начнут проявлять себя ближе к финальной стадии.
  • Сборная Кабо-Верде, занимающая 64-е место в рейтинге ФИФА, дебютировала в финальной части чемпионатов мира нулевой ничьей с действующими чемпионами Европы испанцами.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Фавориты чемпионата мира по футболу 2026 года начнут проявлять себя ближе к финальной стадии мундиаля, пока они не набрали нужных кондиций, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России Юрий Семин.
В понедельник идущая 64-й в рейтинге ФИФА сборная Кабо-Верде дебютировала в финальной части чемпионатов мира нулевой ничьей с действующими чемпионами Европы испанцами. Ранее бразильцы в первом матче поделили очки с марокканцами (1:1).
"Пока рано удивлять. Но такие страны, как Кабо-Верде, Марокко, уже успели удивить. Что касается грандов и команд, которые претендуют на чемпионское звание, на мой взгляд, они еще не набрали необходимых кондиций, и их лучшие игры мы увидим в дальнейшем – ближе к финалу", - сказал Семин.
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ФутболСпортКабо-ВердеРоссияЕвропаЮрий СеминМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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