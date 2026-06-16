Появились подробности ДТП в Саратове с участием "Газели"

САРАТОВ, 16 июн - РИА Новости. Дорожные рабочие находились в опрокинувшейся "Газели" в Саратове, где в результате ДТП пострадали 11 человек, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

В свою очередь в городской Госавтоинспекции уточнили, что авария произошла на улице Песчано-Уметская. Автомобилем "Газель Некст" управлял мужчина 1980 года рождения, автомобилем "Лада Калина" - мужчины 1970 года рождения. В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены 9 пассажиров микроавтобуса и двое из легковой машины.