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Появились подробности ДТП в Саратове с участием "Газели" - РИА Новости, 16.06.2026
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08:58 16.06.2026 (обновлено: 11:22 16.06.2026)
Появились подробности ДТП в Саратове с участием "Газели"

Попавшая в ДТП в Саратове пассажирская "Газель" перевозила дорожных рабочих

© Фото : МВД 64/TelegramПоследствия ДТП с участием пассажирской "Газели" в Саратове. 16 июня 2026
Последствия ДТП с участием пассажирской Газели в Саратове. 16 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : МВД 64/Telegram
Последствия ДТП с участием пассажирской "Газели" в Саратове. 16 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Саратове произошло ДТП с участием пассажирской «Газели» и легкового автомобиля, пострадали 11 человек.
  • «Газель» перевозила дорожных рабочих, авария произошла на улице Песчано-Уметская.
САРАТОВ, 16 июн - РИА Новости. Дорожные рабочие находились в опрокинувшейся "Газели" в Саратове, где в результате ДТП пострадали 11 человек, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в службе спасения Саратовской области агентству сообщили, что авария произошла утром во вторник вблизи поселка Соколовый Гагаринского района Саратова. В результате столкновения пассажирской "Газели" и легкового автомобиля пострадали 11 человек.
«
"Газель" перевозила дорожных рабочих одного из ООО Саратова", - сообщил собеседник агентства.
В свою очередь в городской Госавтоинспекции уточнили, что авария произошла на улице Песчано-Уметская. Автомобилем "Газель Некст" управлял мужчина 1980 года рождения, автомобилем "Лада Калина" - мужчины 1970 года рождения. В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены 9 пассажиров микроавтобуса и двое из легковой машины.
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ПроисшествияСаратовСаратовская областьГагаринский район
 
 
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