В Саратове одиннадцать человек пострадали в ДТП с участием "Газели"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДТП с участием пассажирской «Газели» и легкового автомобиля в Саратове пострадали 11 человек.
- Столкновение произошло вблизи поселка Соколовый Гагаринского района Саратова.
САРАТОВ, 16 июн - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в ДТП с участием пассажирской "Газели" и легкового автомобиля в Саратове, сообщили во вторник РИА Новости в областной службе спасения.
Сообщение об аварии поступило в службу 112 в 6.58 мск, столкновение "Газели" и легкового автомобиля произошло вблизи поселка Соколовый Гагаринского района Саратова.
"В результате ДТП пострадали 11 человек: девять человек из "Газели" и двое из легковушки. Реанимационной службой облспаса доставлен в медучреждение мужчина 1967 года рождения. Медики скорой помощи доставили остальных пострадавших в медучреждение", - сообщили в службе спасения Саратовской области.
Собеседник агентства добавил, что микроавтобус не является маршрутным.
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