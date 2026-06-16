Канада расширила санкции против России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канада внесла в санкционные списки Московскую и Петербургскую биржи, а также около 30 других организаций.
- Санкции распространились на 121 грузовое судно и семь физических лиц, включая политолога Алексея Чадаева и командующего войсками беспилотных систем РФ Юрия Ваганова.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Канада внесла в санкционные списки Московскую и Петербургскую биржи и еще около 30 организаций, сообщается на сайте правительства страны.
В частности, под санкции попали Московская биржа, "СПБ Биржа", Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (Петербургская биржа), Санкт-Петербургская валютная биржа и Восточная биржа.
Наряду с ними в список попали АО "Росатом Энергетические проекты", "Абсолют банк" и "Земский банк", ряд морских перевозчиков и другие компании.
Кроме того, санкции распространили на 121 грузовое судно и семь физических лиц. В числе последних – политолог Алексей Чадаев и командующий войсками беспилотных систем РФ Юрий Ваганов.
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