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Канада расширила санкции против России - РИА Новости, 16.06.2026
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17:07 16.06.2026 (обновлено: 17:10 16.06.2026)
Канада расширила санкции против России

Канада ввела санкции против Московской и Петербургской бирж и еще 30 организаций

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФлаг Канады
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канада внесла в санкционные списки Московскую и Петербургскую биржи, а также около 30 других организаций.
  • Санкции распространились на 121 грузовое судно и семь физических лиц, включая политолога Алексея Чадаева и командующего войсками беспилотных систем РФ Юрия Ваганова.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Канада внесла в санкционные списки Московскую и Петербургскую биржи и еще около 30 организаций, сообщается на сайте правительства страны.
В частности, под санкции попали Московская биржа, "СПБ Биржа", Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (Петербургская биржа), Санкт-Петербургская валютная биржа и Восточная биржа.
Наряду с ними в список попали АО "Росатом Энергетические проекты", "Абсолют банк" и "Земский банк", ряд морских перевозчиков и другие компании.
Кроме того, санкции распространили на 121 грузовое судно и семь физических лиц. В числе последних – политолог Алексей Чадаев и командующий войсками беспилотных систем РФ Юрий Ваганов.
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