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В WB Банке и "Яндекс Банке" отреагировали на санкции Британии - РИА Новости, 16.06.2026
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12:35 16.06.2026 (обновлено: 12:40 16.06.2026)
В WB Банке и "Яндекс Банке" отреагировали на санкции Британии

Британские санкции не повлияют на работу WB Банка и «Яндекс Банка»

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Великобритания расширила свой санкционный список, включив в него дочерние банки Wildberries и "Яндекса".
  • Санкции не повлияют на работу "WB Банка" и "Яндекс Банка", их клиенты могут беспрепятственно осуществлять все операции.
  • Они не распространяются на головную компанию МКПАО "Яндекс" и другие дочерние компании группы.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Санкции Великобритании не скажутся на пользователях "WB Банка" и "Яндекс Банка", прокомментировали РИА Новости в их пресс-службах.
Ранее во вторник стало известно, что Великобритания расширила свой санкционный список, включив в него дочерние банки Wildberries и "Яндекса".
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"WB Банк" продолжает работу в штатном режиме. Банк всегда был ориентирован на работу внутри Российской Федерации. Для клиентов и партнеров банка и маркетплейса никаких изменений в обслуживании не произойдет", - сообщили РИА Новости в банке.
Там отметили, что клиенты - как физические, так и юридические лица - могут беспрепятственно осуществлять все операции: перевод средств, использование карт, получение процентного дохода по вкладам, оформление кредитов, ведение расчетных счетов и прочие услуги.
В "Яндексе" также подчеркнули, что введенные ограничения никак не повлияют на работу банка и других финансовых сервисов компании.
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"Введенные в отношении АО "Яндекс Банк" санкции Великобритании не влияют на операционную деятельность и стратегию финансовых сервисов "Яндекса". Все финансовые сервисы для пользователей и партнеров будут и дальше работать в прежнем режиме", - прокомментировали в пресс-службе.
Там добавили, что санкции не распространяются на головную компанию - МКПАО "Яндекс" и другие дочерние компании группы и никак не влияют на работу любых других сервисов "Яндекса".
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ВеликобританияРоссияМоскваЯндексВайлдберриз (Wildberries)
 
 
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