В WB Банке и "Яндекс Банке" отреагировали на санкции Британии

Краткий пересказ от РИА ИИ Великобритания расширила свой санкционный список, включив в него дочерние банки Wildberries и "Яндекса".

Санкции не повлияют на работу "WB Банка" и "Яндекс Банка", их клиенты могут беспрепятственно осуществлять все операции.

Они не распространяются на головную компанию МКПАО "Яндекс" и другие дочерние компании группы.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Санкции Великобритании не скажутся на пользователях "WB Банка" и "Яндекс Банка", прокомментировали РИА Новости в их пресс-службах.

Ранее во вторник стало известно, что Великобритания расширила свой санкционный список, включив в него дочерние банки Wildberries и " Яндекса ".

"WB Банк" продолжает работу в штатном режиме. Банк всегда был ориентирован на работу внутри Российской Федерации. Для клиентов и партнеров банка и маркетплейса никаких изменений в обслуживании не произойдет", - сообщили РИА Новости в банке.

Там отметили, что клиенты - как физические, так и юридические лица - могут беспрепятственно осуществлять все операции: перевод средств, использование карт, получение процентного дохода по вкладам, оформление кредитов, ведение расчетных счетов и прочие услуги.

В "Яндексе" также подчеркнули, что введенные ограничения никак не повлияют на работу банка и других финансовых сервисов компании.

"Введенные в отношении АО "Яндекс Банк" санкции Великобритании не влияют на операционную деятельность и стратегию финансовых сервисов "Яндекса". Все финансовые сервисы для пользователей и партнеров будут и дальше работать в прежнем режиме", - прокомментировали в пресс-службе.

Там добавили, что санкции не распространяются на головную компанию - МКПАО "Яндекс" и другие дочерние компании группы и никак не влияют на работу любых других сервисов "Яндекса".