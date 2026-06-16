В WB Банке и "Яндекс Банке" отреагировали на санкции Британии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Великобритания расширила свой санкционный список, включив в него дочерние банки Wildberries и "Яндекса".
- Санкции не повлияют на работу "WB Банка" и "Яндекс Банка", их клиенты могут беспрепятственно осуществлять все операции.
- Они не распространяются на головную компанию МКПАО "Яндекс" и другие дочерние компании группы.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Санкции Великобритании не скажутся на пользователях "WB Банка" и "Яндекс Банка", прокомментировали РИА Новости в их пресс-службах.
Ранее во вторник стало известно, что Великобритания расширила свой санкционный список, включив в него дочерние банки Wildberries и "Яндекса".
"WB Банк" продолжает работу в штатном режиме. Банк всегда был ориентирован на работу внутри Российской Федерации. Для клиентов и партнеров банка и маркетплейса никаких изменений в обслуживании не произойдет", - сообщили РИА Новости в банке.
Там отметили, что клиенты - как физические, так и юридические лица - могут беспрепятственно осуществлять все операции: перевод средств, использование карт, получение процентного дохода по вкладам, оформление кредитов, ведение расчетных счетов и прочие услуги.
В "Яндексе" также подчеркнули, что введенные ограничения никак не повлияют на работу банка и других финансовых сервисов компании.
"Введенные в отношении АО "Яндекс Банк" санкции Великобритании не влияют на операционную деятельность и стратегию финансовых сервисов "Яндекса". Все финансовые сервисы для пользователей и партнеров будут и дальше работать в прежнем режиме", - прокомментировали в пресс-службе.
Там добавили, что санкции не распространяются на головную компанию - МКПАО "Яндекс" и другие дочерние компании группы и никак не влияют на работу любых других сервисов "Яндекса".
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.