Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Хмельницкой области на западе Украины произошло крушение военного самолета.
- По сообщению украинского агентства УНИАН, вероятно, разбился истребитель МиГ-29.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Украинские СМИ подтвердили крушение военного самолета в Хмельницкой области на западе Украины.
Ранее во вторник украинский телеканал "Киев24" сообщил о сильном взрыве в Хмельницкой области, отметив, что предварительно, произошла авиакатастрофа. Украинское агентство УНИАН в своем Telegram-канале сообщило о вероятной катастрофе истребителя МиГ-29.
"Военный самолет разбился в Хмельницкой области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства РБК-Украина со ссылкой на источники.
Хмельницкая область расположена на западе Украины. В регионе находится аэродром Староконстантинов, где дислоцированы истребители F-16.