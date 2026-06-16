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Украинские СМИ подтвердили крушение военного самолета в Хмельницкой области - РИА Новости, 16.06.2026
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Украинские СМИ подтвердили крушение военного самолета в Хмельницкой области

Украинские СМИ подтвердили крушение истребителя МиГ-29 в Хмельницкой области

© РИА Новости / Александр ВильфИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Истребитель МиГ-29 . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Хмельницкой области на западе Украины произошло крушение военного самолета.
  • По сообщению украинского агентства УНИАН, вероятно, разбился истребитель МиГ-29.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Украинские СМИ подтвердили крушение военного самолета в Хмельницкой области на западе Украины.
Ранее во вторник украинский телеканал "Киев24" сообщил о сильном взрыве в Хмельницкой области, отметив, что предварительно, произошла авиакатастрофа. Украинское агентство УНИАН в своем Telegram-канале сообщило о вероятной катастрофе истребителя МиГ-29.
"Военный самолет разбился в Хмельницкой области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства РБК-Украина со ссылкой на источники.
Хмельницкая область расположена на западе Украины. В регионе находится аэродром Староконстантинов, где дислоцированы истребители F-16.
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