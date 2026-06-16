МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Украинские СМИ подтвердили крушение военного самолета в Хмельницкой области на западе Украины.

"Военный самолет разбился в Хмельницкой области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства РБК-Украина со ссылкой на источники.