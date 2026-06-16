В Херсонской области один человек погиб из-за атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Херсонской области от атак ВСУ погиб один мирный житель и один ранен за сутки.
- Погиб мужчина 2001 года рождения от удара БПЛА в Костогрызово, а ранения получил мужчина 1947 года рождения в Малой Лепетихе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Один мирный житель Херсонской области погиб и один ранен от атак ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
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"За последние сутки вследствие киевской агрессии погиб один мирный житель Херсонской области, еще один человек ранен", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По словам губернатора, погиб мужчина 2001 года рождения от удара БПЛА в Костогрызово, а ранения получил мужчина 1947 года рождения в Малой Лепетихе. С минно-взрывной травмой и осколочными ранениями его госпитализировали, добавил Сальдо.