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В Херсонской области один человек погиб из-за атак ВСУ - РИА Новости, 16.06.2026
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14:55 16.06.2026 (обновлено: 15:03 16.06.2026)
В Херсонской области один человек погиб из-за атак ВСУ

Сальдо: в Херсонской области один человек погиб и один ранен из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа станции скорой медицинской помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Херсонской области от атак ВСУ погиб один мирный житель и один ранен за сутки.
  • Погиб мужчина 2001 года рождения от удара БПЛА в Костогрызово, а ранения получил мужчина 1947 года рождения в Малой Лепетихе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Один мирный житель Херсонской области погиб и один ранен от атак ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«
"За последние сутки вследствие киевской агрессии погиб один мирный житель Херсонской области, еще один человек ранен", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По словам губернатора, погиб мужчина 2001 года рождения от удара БПЛА в Костогрызово, а ранения получил мужчина 1947 года рождения в Малой Лепетихе. С минно-взрывной травмой и осколочными ранениями его госпитализировали, добавил Сальдо.
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