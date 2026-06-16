Страны Сахеля призвали не экспортировать необработанное золото

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Буркина-Фасо Римтальба Жан Эммануэль Уэдраого заявил о необходимости остановить экспорт необработанного сырья из Буркина-Фасо, Мали и Нигера.
- К необработанному сырью премьер-министр отнес хлопок, золото, уран, продукты сельского хозяйства и животноводства.
- Работа по укреплению экономического суверенитета внутри блока будет включать в себя снятие бюрократических ограничений в обмене между странами и устранение недобросовестной конкуренции.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Буркина-Фасо, Мали и Нигер должны остановить экспорт необработанного сырья, а именно хлопка, золота, урана, продуктов сельского хозяйства и животноводства, заявил премьер-министр Буркина-Фасо Римтальба Жан Эммануэль Уэдраого на заседании министров промышленности, торговли и представителей частного сектора Конфедерации государств Сахеля.
"Мы должны остановить экспорт необработанного сырья, а именно хлопка, золота, урана, продуктов сельского хозяйства и животноводства, Альянс государств Сахеля должен стать полюсом трансформации", - сказал Уэдраого, говоря о плане, согласованном профильными ведомствами и представителями частного сектора государств-членов КГС, видеозапись с его выступлением распространило Информационное агентство Буркина-Фасо (AIB).
Россия заинтересована в продолжении работы со странами Сахеля
24 сентября 2025, 22:39
Премьер Буркина-Фасо подчеркнул, что работа по укреплению экономического суверенитета внутри блока также будет включать в себя снятие бюрократических ограничений в обмене между странами и устранение недобросовестной конкуренции.
Конфедерация государств Сахеля (КГС,CES) была образована 6 июля 2024 года. Под эгидой конфедерации страны-члены укрепляют сотрудничество в различных сферах от обороны до экономики и культуры, что отличает объединение от его прототипа - Альянса государств Сахеля (AES), образованного в 2023 году и формировавшего повестку вокруг вопросов безопасности.
Западная Африка находится на грани столкновений, заявил глава Буркина-Фасо
24 декабря 2025, 01:05