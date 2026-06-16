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Страны Сахеля призвали не экспортировать необработанное золото - РИА Новости, 16.06.2026
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02:39 16.06.2026
Страны Сахеля призвали не экспортировать необработанное золото

Уэдраого: страны Сахеля должны остановить экспорт необработанного сырья

© iStock.com / mtcuradoУагадугу, Буркина-Фасо
Уагадугу, Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© iStock.com / mtcurado
Уагадугу, Буркина-Фасо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Буркина-Фасо Римтальба Жан Эммануэль Уэдраого заявил о необходимости остановить экспорт необработанного сырья из Буркина-Фасо, Мали и Нигера.
  • К необработанному сырью премьер-министр отнес хлопок, золото, уран, продукты сельского хозяйства и животноводства.
  • Работа по укреплению экономического суверенитета внутри блока будет включать в себя снятие бюрократических ограничений в обмене между странами и устранение недобросовестной конкуренции.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Буркина-Фасо, Мали и Нигер должны остановить экспорт необработанного сырья, а именно хлопка, золота, урана, продуктов сельского хозяйства и животноводства, заявил премьер-министр Буркина-Фасо Римтальба Жан Эммануэль Уэдраого на заседании министров промышленности, торговли и представителей частного сектора Конфедерации государств Сахеля.
"Мы должны остановить экспорт необработанного сырья, а именно хлопка, золота, урана, продуктов сельского хозяйства и животноводства, Альянс государств Сахеля должен стать полюсом трансформации", - сказал Уэдраого, говоря о плане, согласованном профильными ведомствами и представителями частного сектора государств-членов КГС, видеозапись с его выступлением распространило Информационное агентство Буркина-Фасо (AIB).
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Конфедерация государств Сахеля (КГС,CES) была образована 6 июля 2024 года. Под эгидой конфедерации страны-члены укрепляют сотрудничество в различных сферах от обороны до экономики и культуры, что отличает объединение от его прототипа - Альянса государств Сахеля (AES), образованного в 2023 году и формировавшего повестку вокруг вопросов безопасности.
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