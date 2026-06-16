Страны Сахеля призвали не экспортировать необработанное золото

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Буркина-Фасо Римтальба Жан Эммануэль Уэдраого заявил о необходимости остановить экспорт необработанного сырья из Буркина-Фасо, Мали и Нигера.

К необработанному сырью премьер-министр отнес хлопок, золото, уран, продукты сельского хозяйства и животноводства.

Работа по укреплению экономического суверенитета внутри блока будет включать в себя снятие бюрократических ограничений в обмене между странами и устранение недобросовестной конкуренции.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Буркина-Фасо, Мали и Нигер должны остановить экспорт необработанного сырья, а именно хлопка, золота, урана, продуктов сельского хозяйства и животноводства, заявил премьер-министр Буркина-Фасо Римтальба Жан Эммануэль Уэдраого на заседании министров промышленности, торговли и представителей частного сектора Конфедерации государств Сахеля.

"Мы должны остановить экспорт необработанного сырья, а именно хлопка, золота, урана, продуктов сельского хозяйства и животноводства, Альянс государств Сахеля должен стать полюсом трансформации", - сказал Уэдраого, говоря о плане, согласованном профильными ведомствами и представителями частного сектора государств-членов КГС, видеозапись с его выступлением распространило Информационное агентство Буркина-Фасо (AIB)

Премьер Буркина-Фасо подчеркнул, что работа по укреплению экономического суверенитета внутри блока также будет включать в себя снятие бюрократических ограничений в обмене между странами и устранение недобросовестной конкуренции.