Рейтинг@Mail.ru
Супруга комика Сабурова заявила, что переехала на ПМЖ в Алма-Ату - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 16.06.2026 (обновлено: 11:33 16.06.2026)
Супруга комика Сабурова заявила, что переехала на ПМЖ в Алма-Ату

Супруга комика Нурлана Сабурова заявила, что переехала на ПМЖ в Алма-Ату

© Фото : saburova_dianaДиана Сабурова
Диана Сабурова - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : saburova_diana
Диана Сабурова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Супруга комика Нурлана Сабурова Диана Сабурова сообщила, что переехала на постоянное место жительства в Алма-Ату.
  • Диане Сабуровой ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет.
АСТАНА, 16 июн - РИА Новости. Супруга комика Нурлана Сабурова Диана Сабурова сообщила, что переехала на постоянное место жительства (ПМЖ) в Алма-Ату.
"Много вопросов, в гости я сюда или... Я на ПМЖ теперь в Алма-Ате", - написала Сабурова на своей странице в Instagram*, опубликовав фото в спортзале вместе с мужем.
© Соцсети Дианы СабуровойСкрин сторис из соцсетей Дианы Сабуровой
Скрин сторис из соцсетей Дианы Сабуровой - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Соцсети Дианы Сабуровой
Скрин сторис из соцсетей Дианы Сабуровой
Тридцатого января Сабурову ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Также стало известно, что после прибытия из Дубая комика не выпустили из аэропорта "Внуково", после чего он решил лететь в Алма-Ату.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Сабуров рассказал, что не смог сдать языковой тест в России
10 мая, 00:44
 
Алма-АтаРоссияДубайНурлан Сабуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала