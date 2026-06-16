Супруга комика Сабурова заявила, что переехала на ПМЖ в Алма-Ату

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Супруга комика Нурлана Сабурова Диана Сабурова сообщила, что переехала на постоянное место жительства в Алма-Ату.
- Диане Сабуровой ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет.
АСТАНА, 16 июн - РИА Новости. Супруга комика Нурлана Сабурова Диана Сабурова сообщила, что переехала на постоянное место жительства (ПМЖ) в Алма-Ату.
"Много вопросов, в гости я сюда или... Я на ПМЖ теперь в Алма-Ате", - написала Сабурова на своей странице в Instagram*, опубликовав фото в спортзале вместе с мужем.
© Соцсети Дианы СабуровойСкрин сторис из соцсетей Дианы Сабуровой
© Соцсети Дианы Сабуровой
Скрин сторис из соцсетей Дианы Сабуровой
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