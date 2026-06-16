В постпредстве при ЕС назвали новые санкции нелегитимными и односторонними

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постпредство при Евросоюзе назвало новые санкции ЕС против России нелегитимными и односторонними.
БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Новые санкции ЕС против России носят нелегитимный и односторонний характер, говорится в поступившем в РИА Новости комментарии постпредства РФ при Евросоюзе на расширение так называемых персональных санкций против России.
"На фоне продолжающегося согласования 21-го санкционного "пакета" в Евросоюзе решили заполнить "паузу" и приняли 15 июня 2026 года очередную порцию так называемых "индивидуальных", "правочеловеческих" и "гибридных" рестрикций против нашей страны… Все эти ограничительные меры ЕС, как и прежде, носят нелегитимный и односторонний характер", - указывается в документе.