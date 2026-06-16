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В постпредстве при ЕС назвали новые санкции нелегитимными и односторонними - РИА Новости, 16.06.2026
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20:09 16.06.2026
В постпредстве при ЕС назвали новые санкции нелегитимными и односторонними

В постпредстве РФ при ЕС назвали новые санкции нелегитимными и односторонними

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпредство при Евросоюзе назвало новые санкции ЕС против России нелегитимными и односторонними.
БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Новые санкции ЕС против России носят нелегитимный и односторонний характер, говорится в поступившем в РИА Новости комментарии постпредства РФ при Евросоюзе на расширение так называемых персональных санкций против России.
"На фоне продолжающегося согласования 21-го санкционного "пакета" в Евросоюзе решили заполнить "паузу" и приняли 15 июня 2026 года очередную порцию так называемых "индивидуальных", "правочеловеческих" и "гибридных" рестрикций против нашей страны… Все эти ограничительные меры ЕС, как и прежде, носят нелегитимный и односторонний характер", - указывается в документе.
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