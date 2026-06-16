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Постпредство России пообещало ответить на новые санкции ЕС - РИА Новости, 16.06.2026
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19:44 16.06.2026 (обновлено: 19:45 16.06.2026)
Постпредство России пообещало ответить на новые санкции ЕС

Постпредство: Россия примет ответные меры на новые санкции ЕС

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия прокомментировала расширение персональных санкций ЕС.
  • В постпредстве России при Евросоюзе заявили, что будут приняты ответные действенные меры.
БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Россия примет ответные действенные меры на новые санкции ЕС, говорится в поступившем в РИА Новости комментарии постпредства РФ при Евросоюзе на расширение так называемых персональных санкций против России.
"Безусловно, с российской стороны будут приняты ответные действенные меры", - указывается в документе.
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