Постпредство России пообещало ответить на новые санкции ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия прокомментировала расширение персональных санкций ЕС.
- В постпредстве России при Евросоюзе заявили, что будут приняты ответные действенные меры.
БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Россия примет ответные действенные меры на новые санкции ЕС, говорится в поступившем в РИА Новости комментарии постпредства РФ при Евросоюзе на расширение так называемых персональных санкций против России.
"Безусловно, с российской стороны будут приняты ответные действенные меры", - указывается в документе.